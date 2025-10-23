Santiago Sosa sufrió una fractura tras el golpe con Marcos Rojo en Flamengo vs. Racing

En los últimos instantes del choque, cuando el reloj consumía los descuentos y la Academia buscaba desesperadamente rescatar un empate, se produjo la jugada que heló a los hinchas. En un intento brusco por disputar la pelota, el ex Boca impactó de manera totalmente involuntaria con el codo en el rostro de Sosa. El capitán cayó inmediatamente, con visibles gestos de dolor y con abundante sangre en el rostro, lo que generó tensión tanto en el banco como en la tribuna visitante.