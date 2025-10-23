Santiago Sosa sufrió una fractura tras el golpe con Marcos Rojo en Flamengo vs. Racing
El capitán académico sufrió “una fractura en el seno maxilar superior derecho” tras un choque accidental con Marcos Rojo y “estaría descartado del partido de revancha”.
Racing volvió de Río con más que una derrota por 1-0 ante Flamengo en el mítico Maracaná, en el duelo de ida por las semifinales de la CONMEBOL Libertadores 2025. El cierre del encuentro no solo dejó al equipo de Avellaneda con las manos vacías, sino también una imagen preocupante: Santiago Sosa terminó ensangrentado y con un fuerte golpe que, increíblemente, se lo dio su propio compañero, Marcos Rojo.
En los últimos instantes del choque, cuando el reloj consumía los descuentos y la Academia buscaba desesperadamente rescatar un empate, se produjo la jugada que heló a los hinchas. En un intento brusco por disputar la pelota, el ex Boca impactó de manera totalmente involuntaria con el codo en el rostro de Sosa. El capitán cayó inmediatamente, con visibles gestos de dolor y con abundante sangre en el rostro, lo que generó tensión tanto en el banco como en la tribuna visitante.
Las cámaras enfocaron el final del encuentro y la postal fue elocuente: el ojo derecho del mediocampista lucía muy inflamado y su camiseta llevaba rastros del sangrado. Frente a ese panorama, el cuerpo médico de Racing decidió que el futbolista permaneciera internado durante la madrugada del miércoles para descartar cualquier complicación oculta y mantenerlo bajo observación para controlar su evolución.
La preocupación se confirmó minutos más tarde en la pantalla de ESPN. Tomi Dávila reveló en SportsCenter que el emblema académico sufrió "una fractura en el seno maxilar superior derecho" y adelantó que el jugador "estaría descartado del partido de revancha", programado para la semana próxima en el Cilindro de Avellaneda. Un golpe durísimo para Gustavo Costas, que deberá recalcular su esquema.
Durante la mañana del jueves, el panorama tuvo una leve mejora: Sosa recibió el alta para viajar de regreso a la Argentina con el resto de la delegación. Una vez pisado suelo argentino, será trasladado a un especialista para definir los pasos a seguir y el tratamiento del caso, pensando también en los tiempos de recuperación que demandará la fractura.
En horas del mediodía, Racing difundió un comunicado oficial en sus redes para llevar claridad a los hinchas. El mensaje señaló: "Santiago Sosa fue trasladado anoche a un Centro médico donde se le realizaron estudios. El jugador quedó en observación, fue dado de alta esta mañana, y presenta una fractura de seno maxilar superior derecho. El mismo será evaluado en Buenos Aires por un cirujano máxilo facial para determinar la conducta terapéutica".
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario