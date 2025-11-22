El Liverpool de Mac Allister cayó por goleada frente al Nottingham Forest
Dura caída por 3-0 ante Notthingham Forest en Anfield, que contó con Nicolás Domínguez.
Liverpool no consigue salir del pozo futbolístico en la Premier League. En un Anfield colmado y con su gente expectante, el conjunto dirigido por Jürgen Klopp sufrió un durísimo 3-0 frente a Notthingham Forest, en el marco de la fecha 12, y se alejó aún más de la lucha por la cima: quedó a ocho puntos del líder Arsenal, que este domingo enfrentará a Tottenham en su clásico del norte de Londres. El equipo, que venía de altibajos pronunciados, volvió a mostrar señales de alarma en su rendimiento colectivo.
Alexis Mac Allister fue titular en los Reds y protagonizó una acción determinante en el desarrollo del encuentro: perdió un duelo individual clave en el segundo gol de la visita, situación que terminó de profundizar el desconcierto del local. El campeón defensor del fútbol inglés lució una imagen muy distante a la de aquel Liverpool firme y competitivo de temporadas anteriores. Sin reacción, sin respuestas futbolísticas claras y con enormes fragilidades en el fondo, volvió a dejar pasar un partido que debía ganar. Los números preocupan: solo ganó uno de sus últimos siete encuentros de Premier League, una racha que habla por sí sola del momento.
Notthingham Forest, más sólido, aprovechó cada duda del dueño de casa y terminó llevándose una victoria contundente. Murillo, Savona y Gibbs White fueron los autores de los tantos del equipo que, gracias al triunfo, consiguió salir de la zona roja del descenso. Además, el conjunto vencedor contó con Nicolás Domínguez, quien jugó 60 minutos y fue una pieza importante en el trabajo de presión y despliegue del mediocampo.
Liverpool deberá cambiar el chip rápidamente porque su calendario no da tregua. El próximo desafío será el miércoles ante PSV por la fase de liga de la Champions League, un certamen donde la realidad es diferente: el conjunto inglés ganó dos partidos, perdió uno y marcha octava, en zona de clasificación a los playoffs, todavía con margen y una imagen internacional mucho más sólida que la que viene mostrando en el torneo doméstico.
