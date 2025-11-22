El Liverpool de Mac Allister cayó por goleada frente al Nottingham Forest

Alexis Mac Allister fue titular en los Reds y protagonizó una acción determinante en el desarrollo del encuentro: perdió un duelo individual clave en el segundo gol de la visita, situación que terminó de profundizar el desconcierto del local. El campeón defensor del fútbol inglés lució una imagen muy distante a la de aquel Liverpool firme y competitivo de temporadas anteriores. Sin reacción, sin respuestas futbolísticas claras y con enormes fragilidades en el fondo, volvió a dejar pasar un partido que debía ganar. Los números preocupan: solo ganó uno de sus últimos siete encuentros de Premier League, una racha que habla por sí sola del momento.