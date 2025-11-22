El golazo de Enzo Fernández para abrochar el triunfo del Chelsea ante Burnley

A los 87 minutos del segundo tiempo, Fernández se mostró atento y decidido para continuar una jugada que había iniciado dentro del área de Burnley. Con personalidad y control, el argentino recibió el pase de Marc Guiu y definió con precisión ante un arco vacío, sentenciando el 2-0 y dejando prácticamente sellado el triunfo. Este tanto representó el tercer gol del jugador en este encuentro, consolidando su influencia tanto en la creación como en la finalización de las jugadas, y reafirmando su estatus como uno de los futbolistas más determinantes del Chelsea en la temporada.