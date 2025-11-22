El golazo de Enzo Fernández para abrochar el triunfo del Chelsea ante Burnley
El argentino volvió a ser protagonista en Stamford Bridge y anotó el segundo tanto del partido, asegurando tres puntos clave para el equipo en la Premier League.
El mediocampista argentino volvió a erigirse como protagonista central en el triunfo del Chelsea sobre Burnley, en un partido que tuvo condimentos especiales por la importancia de los tres puntos de cara a la Premier League. En un encuentro donde los locales intentaron complicar a los de Stamford Bridge con presión alta y un planteo físico, Fernández se destacó no solo por su capacidad para manejar los tiempos del equipo, sino también por su aporte goleador, al marcar el segundo tanto del partido que terminó siendo determinante para asegurar la victoria.
A los 87 minutos del segundo tiempo, Fernández se mostró atento y decidido para continuar una jugada que había iniciado dentro del área de Burnley. Con personalidad y control, el argentino recibió el pase de Marc Guiu y definió con precisión ante un arco vacío, sentenciando el 2-0 y dejando prácticamente sellado el triunfo. Este tanto representó el tercer gol del jugador en este encuentro, consolidando su influencia tanto en la creación como en la finalización de las jugadas, y reafirmando su estatus como uno de los futbolistas más determinantes del Chelsea en la temporada.
El equipo dirigido por el técnico continuó dominando el partido con un planteo sólido, aprovechando la movilidad de sus mediocampistas y la rapidez en los contraataques, mientras Burnley buscaba sin éxito generar peligro sobre la portería rival. Con esta victoria, Chelsea suma puntos claves para mantenerse competitivo en la lucha por los puestos altos de la Premier League, y Fernández confirma que su rendimiento sigue siendo crucial para los planes del club de Londres.
