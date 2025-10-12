Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Instituto vs. Atlético Tucumán
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Instituto vs. Atlético Tucumán por el Torneo Clausura 2025.
Instituto recibe este domingo en Córdoba a Atlético Tucumán, en el marco del partido correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 16.45 horas de Argentina en el Estadio Juan Domingo Perón de Córdoba, con arbitraje de Yael Falcón Pérez. Se podrá ver en vivo por TNT Sports Premium.
Instituto, bajo la dirección del "Gato" Oldrá, atraviesa una racha de cinco partidos sin derrotas, pero el equipo de Alta Córdoba no logra despegar. En ese lapso, "La Gloria: solo consiguió una victoria y acumula tres empates consecutivos, siendo el último un 0-0 ante San Martín de San Juan como visitante.
La falta de regularidad generó malestar en el plantel. El capitán Fernando Alarcón expresó su frustración esta semana: “Nos está costando mucho, y no pasa solo por los delanteros. Es algo que tiene que mejorar el equipo entero”. El equipo cordobés necesita urgentemente convertir los empates en triunfos para escalar posiciones.
En tanto, con 15 puntos, Atlético Tucumán se encuentra actualmente en la pelea por los primeros ocho puestos. Un triunfo fuera de casa, algo que no consigue desde hace meses, sería crucial para inyectar la confianza necesaria de cara a la recta final del torneo y asegurar su lugar en la fase final.
El técnico Lucas Pusineri deberá lidiar con una baja sensible: el defensor Marcelo Ortiz llegó al límite de amonestaciones en la última victoria 2-0 ante Platense y no estará disponible. Pese a la ausencia, el DT mantiene la ambición: "Trataremos de poder seguir jugando de igual a igual en todas las canchas y esperemos hacernos más fuertes en lo que viene", declaró Pusineri.
Formaciones de Instituto vs. Atlético Tucumán por el Torneo Clausura 2025
Instituto: Manuel Roffo; Emanuel Beltrán, Nicolás Zalazar, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón y Lucas Rodríguez; Moreyra y Juan Ignacio Méndez; Gastón Lodico; Alex Luna y Luca Klimowicz. DT: Daniel Oldrá.
Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Clever Ferreira, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela; Nicolás Laméndola, Kevin Ortíz, Adrián Sánchez, Kevin López; Ramiro Ruiz Rodríguez y Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.
Cómo ver en vivo Instituto vs. Atlético Tucumán
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
