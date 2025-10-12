Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Instituto vs. Atlético Tucumán

El técnico Lucas Pusineri deberá lidiar con una baja sensible: el defensor Marcelo Ortiz llegó al límite de amonestaciones en la última victoria 2-0 ante Platense y no estará disponible. Pese a la ausencia, el DT mantiene la ambición: "Trataremos de poder seguir jugando de igual a igual en todas las canchas y esperemos hacernos más fuertes en lo que viene", declaró Pusineri.

Formaciones de Instituto vs. Atlético Tucumán por el Torneo Clausura 2025

Instituto: Manuel Roffo; Emanuel Beltrán, Nicolás Zalazar, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón y Lucas Rodríguez; Moreyra y Juan Ignacio Méndez; Gastón Lodico; Alex Luna y Luca Klimowicz. DT: Daniel Oldrá.

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Clever Ferreira, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela; Nicolás Laméndola, Kevin Ortíz, Adrián Sánchez, Kevin López; Ramiro Ruiz Rodríguez y Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.

Cómo ver en vivo Instituto vs. Atlético Tucumán

La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.