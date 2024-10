Los seguidores y medios deportivos no tardaron en comentar la elección de De Paul, quien siempre se ha caracterizado por su estilo distintivo tanto dentro como fuera del campo. Las redes estallaron con memes y publicaciones que destacaron su look, evidenciando cómo el jugador no solo se destaca por su talento, sino también por su personalidad totalmente distinta al resto que lo hizo tener una relación especial con los hinchas.

El look de Rodrigo De Paul que sorprendió a todos en el Monumental

La victoria ante Bolivia, que reafirma el buen momento del equipo dirigido por Lionel Scaloni, fue el contexto perfecto para que De Paul se luzca, tanto en el juego como en su imagen. Con este tipo de apariciones, el mediocampista argentino continúa solidificando su lugar como ícono no solo del fútbol argentino sino cómo uno de los más queridos dentro de un plantel que seguramente será recordado durante toda la historia.

