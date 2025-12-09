Revelan el cortocicuito que hay entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en medio de su reconciliación: qué pasa

“Lo que va a pasar acá es que habrá un problema con los hijos de Camila Homs que tiene Rodrigo porque cuando tenga pronto hijos con Tini van a quedar a un lado porque es inevitable. Se focaliza en los hijos de la actual pareja y dejan de lado a sus hijos con otras parejas”, dijo Roberto Antolín al respecto.

El periodista concluyó su información proyectando cómo este suceso podría derivar en futuros conflictos con la ex del futbolista: “Después empiezan los problemas que su ex puede decir que Rodrigo no se enfoca en ellos y si en los hijos que mantiene con su actual pareja. Va a quedar un poco descuidado eso me parece, veremos qué hará De Paul en ese momento”.