Revelan el cortocicuito que hay entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en medio de su reconciliación: qué pasa
Al parecer los famosos enfrentan un nuevo problema sobre su vida lejos de Argentina. Conocé todos los detalles de su crisis que contó Juan Etchegoyen.
La confirmada reconciliación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, sellada recientemente con un apasionado beso durante un partido del Inter de Miami, parece no transcurrir sin obstáculos. En las últimas horas, ha trascendido una información que apunta a un cortocircuito en la pareja, específicamente relacionado con planes íntimos de futuro.
El periodista Juan Etchegoyen conversó con su colega español Roberto Antolín, quien lanzó una bomba informativa desde Madrid que describe un problema de índole personal entre los famosos.
Antolín comenzó la conversación afirmando la solidez de la relación, a pesar de los rumores persistentes que existieron previamente: “Yo siempre he apostado en la relación de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul por más que en todos lados decían que no estaban juntos yo siempre me mantuve y por suerte se terminó confirmando todo, ahí lo tienen, amor verdadero y puro”, comentó el periodista español.
Continuando con su información, Roberto Antolín aseguró que la pareja se proyecta con miras a la paternidad, aunque con diferentes plazos: “La relación de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul está más que consolidada y veo hijos rápido aunque Tini todavía no quiere pero Rodrigo, si fuera por él, lo tendría ya”. Antolín reiteró el fuerte deseo del futbolista: “Rodrigo está deseando tener hijos con Tini para consolidar la relación y Tini también quiere pero no ahora, él si quiere ya mismo y si fuera por él tendrían ya mismo dos o tres hijos”.
Sin embargo, el periodista advirtió que el principal conflicto de la pareja podría surgir precisamente cuando este deseo se concrete. Antolín señaló una problemática inevitable con los hijos que De Paul tiene con su expareja, Camila Homs.
“Lo que va a pasar acá es que habrá un problema con los hijos de Camila Homs que tiene Rodrigo porque cuando tenga pronto hijos con Tini van a quedar a un lado porque es inevitable. Se focaliza en los hijos de la actual pareja y dejan de lado a sus hijos con otras parejas”, dijo Roberto Antolín al respecto.
El periodista concluyó su información proyectando cómo este suceso podría derivar en futuros conflictos con la ex del futbolista: “Después empiezan los problemas que su ex puede decir que Rodrigo no se enfoca en ellos y si en los hijos que mantiene con su actual pareja. Va a quedar un poco descuidado eso me parece, veremos qué hará De Paul en ese momento”.
