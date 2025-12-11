Malas noticias para Racing: Inter Miami compró a Rodrigo De Paul

Sin embargo, y de cumplirse el contrato, De Paul recién podría regresar al club de Avellaneda en 2029, a sus 35 años.

Algunas salidas en el Inter Miami

En contrapartida, el club anunció la partida del argentino Marcelo "Chelo" Weigandt. El defensor, que disputó 35 de los 50 partidos de la temporada, finalizará su préstamo y deberá regresar a Boca Juniors.

De esta manera, el Inter Miami lo despidió afectuosamente: “Por siempre parte de nuestra historia. Lo mejor en el futuro”.

Por otro lado, el futuro de Luis Suárez sigue siendo una incógnita: el delantero uruguayo, que fue titular al inicio de la campaña, perdió protagonismo en el tramo final, siendo suplente en los últimos tres partidos, incluida la gran final. El Inter Miami continúa negociando su situación para 2026.