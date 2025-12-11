Malas noticias para Racing: Inter Miami compró a Rodrigo De Paul
Trascendió este jueves que el mediocampista argentino firmó un contrato hasta 2029 con la franquicia de Florida.
Inter Miami, dirigido por Javier Mascherano y liderado por Lionel Messi, comenzó a reestructurar su plantilla de cara a la próxima temporada, y la primera y principal noticia es la permanencia definitiva de Rodrigo De Paul, ya que el club finalmente compró el pase, lo que puede resultar una mala noticia para las aspiraciones de Racing de repatriarlo.
El mediocampista de 31 años, que llegó cedido por el Atlético de Madrid tras el Mundial de Clubes 2025, fue adquirido por Las Garzas por $15 millones.
En este marco, De Paul firmó un contrato extenso, atándose al equipo de Florida hasta el cierre de la temporada 2029 de la MLS. Su rendimiento fue clave en la obtención de la MLS Cup, sumando 20 partidos, dos goles y siete asistencias.
A partir de 2026, el argentino asumirá un rol aún más importante, ya que podrá ocupar una de las dos codiciadas plazas de jugador franquicia que quedarán libres tras el retiro profesional de los españoles Jordi Alba y Sergio Busquets.
Si bien no había indicios ni declaraciones, en la "Academia" se esperanzaban con un retorno del futbolista surgido en sus inferiores para después del Mundial 2026. En especial, ante la posibilidad de estar disputando la Copa Libertadores, lugar que podría lograr si se consagra campeón este sábado.
Sin embargo, y de cumplirse el contrato, De Paul recién podría regresar al club de Avellaneda en 2029, a sus 35 años.
Algunas salidas en el Inter Miami
En contrapartida, el club anunció la partida del argentino Marcelo "Chelo" Weigandt. El defensor, que disputó 35 de los 50 partidos de la temporada, finalizará su préstamo y deberá regresar a Boca Juniors.
De esta manera, el Inter Miami lo despidió afectuosamente: “Por siempre parte de nuestra historia. Lo mejor en el futuro”.
Por otro lado, el futuro de Luis Suárez sigue siendo una incógnita: el delantero uruguayo, que fue titular al inicio de la campaña, perdió protagonismo en el tramo final, siendo suplente en los últimos tres partidos, incluida la gran final. El Inter Miami continúa negociando su situación para 2026.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario