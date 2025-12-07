El tierno festejo de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul tras el título del Inter Miami en la MLS Cup

Embed - Manuel Alejandro Villavicencio on Instagram: "@rodridepaul x @tinistoessel " View this post on Instagram

La cantante, como ya había hecho en el partido anterior, siguió el encuentro acompañada por su familia y alentó a De Paul desde los asientos ubicados a metros del campo de juego. Cuando el árbitro marcó el final, De Paul no dudó en cruzar el césped para reencontrarse con Tini. Ambos se abrazaron emocionados, en una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales.