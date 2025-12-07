El tierno festejo de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul tras el título del Inter Miami en la MLS Cup
La cantante y el futbolista se robaron todas las miradas al mostrarse felices de celebrar el campeonato del conjunto que dirige Javier Mascherano.
Inter Miami vivió un fin de semana histórico tras consagrarse campeón de la MLS Cup en el Chase Stadium, donde superó 3-1 a Vancouver Whitecaps en una final cargada de emoción y celebraciones. El equipo liderado por Lionel Messi y Rodrigo De Paul coronó así un cierre de temporada memorable, luego de haber goleado días atrás 5-1 a New York City para quedarse con la Conferencia Este.
En el partido decisivo, el conjunto rosa abrió el marcador gracias a un gol en contra de Ocampo, y amplió la ventaja con un tanto de Tadeo Allende. El tercero, obra de Rodrigo De Paul, llegó con un condimento especial: el mediocampista celebró mirando hacia la platea VIP, donde se encontraba su pareja, Tini Stoessel, a quien le dedicó la conquista.
La cantante, como ya había hecho en el partido anterior, siguió el encuentro acompañada por su familia y alentó a De Paul desde los asientos ubicados a metros del campo de juego. Cuando el árbitro marcó el final, De Paul no dudó en cruzar el césped para reencontrarse con Tini. Ambos se abrazaron emocionados, en una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales.
Más tarde, posaron juntos con el trofeo de campeón, sellando una jornada inolvidable para la pareja. El hermano de Tini, Fran Stoessel, también compartió imágenes desde el estadio, felicitando al jugador por el título. Con esto, no quedan dudas de que la pareja está atravesando un gran momento y planean seguir apoyándote mutuamente en los proyectos personales que tengan.
La conquista del Inter Miami se celebró como un verdadero hito en la previa al Mundial 2026, donde Argentina compartirá el Grupo J junto a Argelia —su rival del debut el 16 de junio—, Austria y Jordania. Para Messi, De Paul y el resto de la delegación argentina, el título suma confianza y expectativa de cara al desafío internacional que se aproxima.
