El nuevo trabajo de Oriana Sabatini que ilusiona a Boca con la posible llegada de Paulo Dybala

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eeemiliano/status/2033247818710659175?s=20&partner=&hide_thread=false ORIANA SABATINI y PAULO KABLAN son la dupla que estará al frente de TRUE CRIME, un nuevo contenido ondemand de OLGA que repasará casos policiales. pic.twitter.com/Vtm1kQ3d0r — emi (@eeemiliano) March 15, 2026

Uno de los aspectos que más sorprendió en torno a su incorporación al programa es su vínculo real con el mundo de la muerte y la investigación forense. Sabatini estudió y se recibió de tanatopractora y tanatoesteta en la Universidad Maimónides. Esa especialidad se centra en la preparación, conservación y maquillaje de cuerpos para velorios. La formación incluye técnicas de higienización, embalsamamiento y restauración, y la cantante completó un curso teórico y práctico de seis módulos con el especialista Daniel Carunchio.

La artista explicó en distintas oportunidades que se interesó en la disciplina por su fascinación con la muerte y por la idea de desarrollar un arte anónimo. Ese perfil fue uno de los aspectos que encajó con el enfoque del nuevo ciclo de Olga.

El futuro de Paulo Dybala y la ilusión de Boca

Los rumores también se potencian con las versiones que circulan sobre el futuro de Paulo Dybala. Desde hace tiempo se menciona la posibilidad de que el delantero pueda convertirse en refuerzo de Boca, una chance que siempre genera expectativa entre los hinchas, aunque hasta ahora nunca hubo confirmación oficial. Según informó el portal italiano Tutto Mercato, la continuidad del delantero en Roma es considerada “prácticamente imposible”. La situación estaría vinculada tanto a cuestiones económicas como a los problemas físicos que arrastra el futbolista.

Uno de los puntos centrales es el salario del jugador, considerado elevado dentro del plan del club italiano para reducir gastos. De acuerdo con esas versiones, incluso una eventual rebaja salarial no alcanzaría para resolver la situación contractual.

paulo dybala

A ese panorama se suma el aspecto físico. Dybala fue sometido recientemente a una artroscopía por una lesión en el menisco externo de la rodilla izquierda, intervención que lo mantendrá cerca de 45 días fuera de las canchas y se suma a otros inconvenientes físicos que sufrió en las últimas temporadas. En ese contexto, Boca aparece como uno de los posibles destinos. El periodista especializado Nicolò Schira aseguró que la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme ya le ofreció un contrato hasta diciembre de 2028 para sumarlo en el segundo semestre del año.

Para ese momento, el club de la Ribera proyecta estar disputando los octavos de final de la Copa Libertadores. El sorteo de la fase de grupos del torneo se realizará el jueves 19 de marzo, mientras el equipo también buscará competir en la Copa Argentina y el Torneo Clausura durante el resto de la temporada.