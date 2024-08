El papá de Giuliano Galoppo reveló por qué no se concretó su pase a Boca

La negociación entre Boca y San Pablo, club en el que milita Galoppo, se prolongó durante semanas, generando gran expectativa en el mundo xeneize. Sin embargo, el pase se frustró cuando todo indicaba que el jugador vestiría la camiseta azul y oro.

giuliano galoppo.jpg

Marcelino explicó que el principal motivo por el cual su hijo no se decidió a regresar a Argentina fue la falta de convicción para dar ese paso en su carrera: "Giuliano no estaba decidido a volver a Argentina, y esa fue la razón principal por la que el pase no se dio", aclaró.

Por su parte, Carlos Belmonte, dirigente del San Pablo, también aportó su versión, señalando que Boca nunca presentó una oferta formal por el jugador: "Recibimos un interés concreto de Rosario Central, pero no de Boca", explicó el directivo, quien además afirmó que las negociaciones con el Canalla tampoco llegaron a buen puerto.

Finalmente, Boca optó por reforzarse con otros jugadores, incluyendo a Brian Aguirre, Agustín Martegani e Ignacio Miramón, dejando atrás el sueño de contar con Galoppo en sus filas. A pesar de la frustración de los hinchas, el club se aseguró de cubrir sus necesidades en el mediocampo, mientras que el exfutbolista de Banfield continuará su carrera en Brasil, al menos por el momento.