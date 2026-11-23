El plantel de Boca llegó al país y viajó en micro descapotable rumbo a Ezeiza entre una multitud
Tras ganar la Copa Sudamericana, el plantel de Boca arribó a la Argentina tras demorar su vuelo por el susto con Leandro Paredes y festejó con sus hinchas.
Tras conquistar la Copa Sudamericana 2026 con un contundente triunfo por 2-0 ante Atlético Mineiro en Barranquilla, el plantel de Boca Juniors aterrizó en la Argentina alrededor de la medianoche de este domingo y fue recibido por una verdadera multitud.
Los jugadores emprendieron el traslado desde el aeropuerto en un micro descapotable rumbo a Boca Predio, donde miles de fanáticos se congregaron para celebrar la ansiada consagración internacional.
En medio de un clima de pura euforia, bengalas y los infaltables cantitos dedicados a River Plate, los simpatizantes aguardaron la llegada de los campeones en la puerta del complejo de Ezeiza.
"Boca es esto. Boca es pasión, es pueblo. Vamos Boca todavía", expresaron los hinchas en medio de una noche inolvidable, mientras aguardan definiciones de la dirigencia sobre una celebración formal más adelante, ya que el equipo tendrá poco margen de descanso: este miércoles desde las 21 recibirá a Independiente Rivadavia en La Bombonera por los octavos de final del Torneo Clausura.
La descompensación de Leandro Paredes que obligó a Boca a cambiar los planes de regreso
El retorno de la delegación xeneize desde Colombia sufrió modificaciones de último momento debido al susto generado por la salud de Leandro Paredes. El capitán había pedido el cambio al comienzo del segundo tiempo de la final frente al conjunto brasileño y debió ser asistido por sus compañeros en el banco de suplentes tras sufrir una baja de presión.
Horas más tarde, mientras brindaba una entrevista televisiva en pleno campo de juego durante las celebraciones, el mediocampista volvió a descompensarse y fue trasladado a una clínica local para realizarse estudios médicos de control, motivo por el cual Boca reprogramó su itinerario de vuelta al país para priorizar la recuperación del futbolista antes de emprender el regreso junto a todo el grupo campeón.
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