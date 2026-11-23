"Boca es esto. Boca es pasión, es pueblo. Vamos Boca todavía", expresaron los hinchas en medio de una noche inolvidable, mientras aguardan definiciones de la dirigencia sobre una celebración formal más adelante, ya que el equipo tendrá poco margen de descanso: este miércoles desde las 21 recibirá a Independiente Rivadavia en La Bombonera por los octavos de final del Torneo Clausura.