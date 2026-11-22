Cómo funciona el feriado local del martes 24 de noviembre en Arboledas

Mientras que el lunes 23 de noviembre rige en todo el país el feriado nacional establecido por la Ley 27.399 (trasladado del 20 de noviembre, sin clases ni actividad oficial en todo el territorio), la jornada especial del martes 24 tendrá un esquema diferenciado según el rubro dentro de la localidad del partido de Daireaux: