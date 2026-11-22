Quedó oficializada la Resolución 516/2026 y otro feriado extiende el fin de semana largo: cómo es el descanso
En el marco del finde largo de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional, un feriado local alarga el descanso para una localidad bonaerense.
El calendario de feriados de noviembre 2026 presenta una particularidad en la provincia de Buenos Aires: al descanso nacional del lunes 23 se le sumará un feriado local este martes 24 de noviembre en la localidad de Arboledas, perteneciente al partido de Daireaux.
De este modo, los vecinos de esa comunidad bonaerense disfrutarán de un fin de semana extra largo de cuatro días consecutivos, desde el sábado 21 hasta el martes 24 inclusive.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 516/2026 del Ministerio de Gobierno bonaerense, que incorporó la jornada al calendario provincial con motivo de conmemorarse el 114° aniversario fundacional de Arboledas, enganchándose directamente con el feriado nacional trasladado por el Día de la Soberanía Nacional.
Cómo funciona el feriado local del martes 24 de noviembre en Arboledas
Mientras que el lunes 23 de noviembre rige en todo el país el feriado nacional establecido por la Ley 27.399 (trasladado del 20 de noviembre, sin clases ni actividad oficial en todo el territorio), la jornada especial del martes 24 tendrá un esquema diferenciado según el rubro dentro de la localidad del partido de Daireaux:
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Administración Pública: jornada no laborable obligatoria para los organismos provinciales y municipales alcanzados por la resolución.
Banco Provincia: no habrá atención presencial en las dependencias de la entidad financiera comprendidas por la medida.
Comercios e industrias: la adhesión al descanso será de carácter optativo.
Sector privado: el otorgamiento del día libre quedará sujeto a la decisión de cada empleador.
Escuelas: el dictado de clases dependerá de la adhesión dispuesta para las instituciones educativas locales.
De esta manera, son varios los bonaerenses que gozarán de un fin de semana extra largo de cuatro días, sumando el sábado y domingo, y con el lunes feriado naciona; y a la espera del próximo fin de semana largo por el Día de la Virgen, que recién llegará el próximo mes.
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