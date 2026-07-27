El presidente de Flamengo confirmó sin querer la llegada de Thiago Almada
Luiz Eduardo Baptista había asegurado que no hablaría sobre el argentino, pero terminó mencionándolo varias veces y dejó al descubierto el próximo gran refuerzo del Mengão.
Thiago Almada está cada vez más cerca de convertirse en nuevo jugador de Flamengo y la confirmación llegó de la manera menos pensada. Luiz Eduardo Baptista, presidente del club carioca, intentó evitar el tema durante una conferencia de prensa, pero terminó protagonizando un inesperado blooper que rápidamente se volvió viral en Brasil.
"Hoy no voy a hablar de Almada. Si alguien ya tenía la noticia preparada, que no la envíe, va a ser mala", afirmó Bap, como se lo conoce popularmente, apenas comenzó su exposición ante los medios.
Sin embargo, apenas unos minutos después, mientras defendía la salud financiera de la institución y respondía a cuestionamientos sobre el pago de comisiones a representantes, el mandatario utilizó al campeón del mundo como ejemplo y dejó escapar la noticia que pretendía mantener en reserva: "¿Alguien piensa que si no puedo pagar al agente puedo pagarle comisiones a Almada? ¿Son las proporciones de los valores las mismas? No tiene sentido", sostuvo.
Thiago Almada, a un paso de ser refuerzo del Flamengo
Lejos de corregirse, continuó profundizando en el tema hasta dejar una frase que no dejó lugar para interpretaciones: "Lo que dicen es que vamos a traer a Almada y que estamos en bancarrota. Entonces, la misma persona no puede decir que vamos a traer a Almada. Elijan la estupidez. Una u otra. No pueden tener ambas". Finalmente, el presidente terminó de despejar cualquier duda cuando remató: "La firma se concretará y será anunciada por el departamento de fútbol".
La secuencia recorrió las redes sociales en cuestión de minutos y fue replicada por los principales medios brasileños, que dieron prácticamente por cerrada la llegada del mediocampista argentino al Mengão. Paradójicamente, la conferencia había comenzado con otro tema. Baptista anunció que Flamengo construirá bustos en homenaje a Giorgian De Arrascaeta y Bruno Henrique, dos de las máximas figuras de la historia reciente del club.
"En Brasil solo honramos a las personas cuando mueren. Creo que eso debe cambiar", explicó el dirigente, quien destacó que Bruno Henrique es el futbolista más ganador de la institución y definió a De Arrascaeta como su "alma gemela" dentro de este exitoso ciclo. Sin embargo, todas esas declaraciones quedaron rápidamente eclipsadas por el lapsus presidencial.
Lo que debía ser una conferencia institucional terminó convirtiéndose en la confirmación accidental de uno de los fichajes más importantes del mercado sudamericano. Ahora, solo resta que Flamengo haga oficial la incorporación de Thiago Almada, un movimiento que, gracias a su propio presidente, parece ser apenas cuestión de tiempo.
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