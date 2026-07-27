El presidente de Flamengo confirmó sin querer la llegada de Thiago Almada

"En Brasil solo honramos a las personas cuando mueren. Creo que eso debe cambiar", explicó el dirigente, quien destacó que Bruno Henrique es el futbolista más ganador de la institución y definió a De Arrascaeta como su "alma gemela" dentro de este exitoso ciclo. Sin embargo, todas esas declaraciones quedaron rápidamente eclipsadas por el lapsus presidencial.

Lo que debía ser una conferencia institucional terminó convirtiéndose en la confirmación accidental de uno de los fichajes más importantes del mercado sudamericano. Ahora, solo resta que Flamengo haga oficial la incorporación de Thiago Almada, un movimiento que, gracias a su propio presidente, parece ser apenas cuestión de tiempo.