La oferta de Boca a Tigre por David Romero: los futbolistas que entrarían en la operación
El Xeneize busca reforzar el ataque tras el pedido público de Rodolfo Arruabarrena y ya presentó una propuesta para quedarse con una de las grandes figuras del fútbol argentino.
Boca aceleró en el mercado de pases y puso sus ojos en David Romero, delantero de Tigre y uno de los jugadores de mejor rendimiento en el fútbol argentino durante la última temporada. Después de la dura derrota por 3-0 frente a Deportivo Riestra, Rodolfo Arruabarrena fue claro y reconoció públicamente la necesidad de incorporar un centrodelantero. En ese contexto, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme ya presentó una oferta formal para intentar quedarse con el atacante correntino de 23 años.
Según trascendió, el Xeneize propuso adquirir el 70% de la ficha de Romero, dejando el 30% restante en manos del Matador. Además, para destrabar la negociación, incluyó los préstamos de Kevin Zenón y Camilo Rey Domenech, dos futbolistas con proyección que podrían sumarse al equipo. La propuesta fue bien recibida y las conversaciones avanzan de manera favorable, aunque todavía no trascendió el monto económico que desembolsaría el conjunto de La Ribera.
Por otra parte, Boca no está solo en la carrera. Tanto Parma como Sevilla también realizaron consultas y aparecen como competidores directos en la negociación. Sin embargo, el deseo del delantero sería continuar su carrera en el fútbol argentino y vestir la camiseta azul y oro.
La postura de Tigre frente al interés de Boca por David Romero
En Tigre mantienen la cautela. Martín Suárez, presidente de la institución, confirmó recientemente que existen varios interesados y dejó en claro que no tomarán una decisión apresurada: "Nos han llamado de Brasil y México. Estamos analizando y no nos vamos a apurar, nos vamos a sentar a charlar", explicó el dirigente. La buena relación entre Riquelme y la dirigencia del Matador aparece como un factor clave para acercar posiciones y encontrar una fórmula que beneficie a ambas partes.
David Romero atraviesa el mejor momento de su carrera. Durante el primer semestre de 2026 disputó 19 partidos oficiales con Tigre, en los que marcó 11 goles y repartió dos asistencias, números que lo transformaron en uno de los delanteros más codiciados del mercado.
Ahora, Boca busca dar el golpe y sumar al goleador que pidió Arruabarrena. La negociación está en marcha y, con futbolistas incluidos en la operación, todo indica que la definición podría llegar en los próximos días.
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