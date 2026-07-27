La oferta de Boca a Tigre por David Romero: los futbolistas que entrarían en la operación

La postura de Tigre frente al interés de Boca por David Romero

En Tigre mantienen la cautela. Martín Suárez, presidente de la institución, confirmó recientemente que existen varios interesados y dejó en claro que no tomarán una decisión apresurada: "Nos han llamado de Brasil y México. Estamos analizando y no nos vamos a apurar, nos vamos a sentar a charlar", explicó el dirigente. La buena relación entre Riquelme y la dirigencia del Matador aparece como un factor clave para acercar posiciones y encontrar una fórmula que beneficie a ambas partes.