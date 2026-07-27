Brutal agresión en el futsal femenino de Brasil: le pegó una patada en la cabeza a una rival

Con el correr de las horas llegaron noticias alentadoras. La presidenta del Projeto RDJ Sport, Radija Nascimento, confirmó que la jugadora recibió el alta médica y ya continúa la recuperación en su domicilio. Además, indicó que la otra futbolista atacada, identificada públicamente como "BK", también evolucionó favorablemente y se encuentra fuera de peligro.

La dura sanción contra la futbolista y la intervención de la Justicia de Brasil

Tras analizar los informes arbitrales y las imágenes del encuentro, la organización del campeonato resolvió aplicar una sanción histórica. Lara do Nascimento Costa no podrá disputar durante cinco años ninguna competencia organizada por la Liga Deportiva de Eusébio.

La decisión fue acompañada por otra medida de fuerte impacto: la expulsión de As Resenhas del torneo. De acuerdo con medios brasileños como G1 y UOL, la entidad entendió que la gravedad de los hechos ameritaba una respuesta contundente para preservar la seguridad de las participantes y la imagen de la competencia.

Desde RDJ Sport también repudiaron lo sucedido mediante un comunicado oficial. "Es una situación muy lamentable, y una que jamás querríamos presenciar en una cancha deportiva. El Proyecto Deportivo RDJ seguirá tomando todas las medidas necesarias para garantizar que incidentes como este no vuelvan a ocurrir y que nuestros atletas cuenten con la seguridad y el respeto que merecen", expresó la institución.

La Municipalidad de Eusébio se pronunció en el mismo sentido y remarcó su política de "tolerancia cero" frente a cualquier hecho de violencia en el deporte. "No toleramos los actos de violencia ni las conductas antideportivas. Creemos que el deporte es una herramienta transformadora para la sociedad", señalaron las autoridades locales, que además manifestaron su respaldo a las deportistas afectadas.

El episodio también tuvo repercusiones fuera del ámbito deportivo. La Policía Civil del Estado de Ceará abrió una investigación por lesiones corporales para determinar las responsabilidades penales derivadas de la agresión. La causa quedó en manos de la Sección 3 de la Región Metropolitana junto con la Unidad de Inteligencia, mientras que la Fiscalía del Estado analiza las actuaciones para definir los pasos a seguir.