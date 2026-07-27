Brutal agresión en el futsal femenino de Brasil: le pegó una patada en la cabeza a una rival
Lara do Nascimento Costa fue castigada con una dura sanción luego de protagonizar un violento episodio durante un partido del Campeonato Municipal de Eusébio.
El futsal femenino brasileño quedó envuelto en una fuerte polémica luego de un episodio de extrema violencia ocurrido durante la jornada inaugural del Campeonato Municipal de Eusébio, en el estado de Ceará. La protagonista fue Lara do Nascimento Costa, jugadora del equipo As Resenhas (RSN), quien fue sancionada con cinco años de suspensión tras agredir brutalmente a dos rivales en pleno desarrollo del encuentro frente a RDJ Sport.
Las impactantes imágenes, que rápidamente recorrieron las redes sociales, mostraron cómo la futbolista lanzó violentas patadas contra una adversaria cuando la jugada ya había terminado, generando la inmediata intervención de compañeras, rivales y miembros del cuerpo arbitral para evitar que la situación pasara a mayores.
El hecho ocurrió el pasado miércoles y provocó la suspensión definitiva del partido. Horas más tarde, la Liga Deportiva de Eusébio emitió un comunicado oficial anunciando una sanción ejemplar contra la futbolista y también resolvió expulsar del certamen al equipo As Resenhas por los graves incidentes registrados durante el encuentro.
La secuencia fue transmitida en vivo por el canal oficial de la Liga, lo que multiplicó el impacto del caso. Los videos comenzaron a viralizarse en distintas plataformas y despertaron un fuerte rechazo tanto entre los aficionados como dentro del ambiente deportivo brasileño.
La peor consecuencia la sufrió Ana Julia Alencar, una de las jugadoras agredidas, quien debió ser trasladada de urgencia a un centro médico luego de recibir las violentas patadas en la cabeza. Según informó el Ayuntamiento de Eusébio, la futbolista permaneció bajo observación en una unidad de cuidados intensivos debido a la gravedad del golpe.
Con el correr de las horas llegaron noticias alentadoras. La presidenta del Projeto RDJ Sport, Radija Nascimento, confirmó que la jugadora recibió el alta médica y ya continúa la recuperación en su domicilio. Además, indicó que la otra futbolista atacada, identificada públicamente como "BK", también evolucionó favorablemente y se encuentra fuera de peligro.
La dura sanción contra la futbolista y la intervención de la Justicia de Brasil
Tras analizar los informes arbitrales y las imágenes del encuentro, la organización del campeonato resolvió aplicar una sanción histórica. Lara do Nascimento Costa no podrá disputar durante cinco años ninguna competencia organizada por la Liga Deportiva de Eusébio.
La decisión fue acompañada por otra medida de fuerte impacto: la expulsión de As Resenhas del torneo. De acuerdo con medios brasileños como G1 y UOL, la entidad entendió que la gravedad de los hechos ameritaba una respuesta contundente para preservar la seguridad de las participantes y la imagen de la competencia.
Desde RDJ Sport también repudiaron lo sucedido mediante un comunicado oficial. "Es una situación muy lamentable, y una que jamás querríamos presenciar en una cancha deportiva. El Proyecto Deportivo RDJ seguirá tomando todas las medidas necesarias para garantizar que incidentes como este no vuelvan a ocurrir y que nuestros atletas cuenten con la seguridad y el respeto que merecen", expresó la institución.
La Municipalidad de Eusébio se pronunció en el mismo sentido y remarcó su política de "tolerancia cero" frente a cualquier hecho de violencia en el deporte. "No toleramos los actos de violencia ni las conductas antideportivas. Creemos que el deporte es una herramienta transformadora para la sociedad", señalaron las autoridades locales, que además manifestaron su respaldo a las deportistas afectadas.
El episodio también tuvo repercusiones fuera del ámbito deportivo. La Policía Civil del Estado de Ceará abrió una investigación por lesiones corporales para determinar las responsabilidades penales derivadas de la agresión. La causa quedó en manos de la Sección 3 de la Región Metropolitana junto con la Unidad de Inteligencia, mientras que la Fiscalía del Estado analiza las actuaciones para definir los pasos a seguir.
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