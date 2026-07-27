La dura coincidencia que une a River y Boca tras el arranque del Torneo Clausura
El Millonario y el Xeneize comenzaron su participación en el campeonato con derrotas que encendieron las alarmas. La última vez que ambos habían perdido en el debut de un torneo local fue en 2012.
La primera fecha del Torneo Clausura 2026 dejó una estadística tan inesperada como preocupante para River y Boca. Ambos gigantes del fútbol argentino iniciaron su camino con derrotas y debieron pasar 14 años para que una situación semejante volviera a repetirse.
El Millonario cayó 1-0 frente a Barracas Central en el Estadio Monumental, mientras que el Xeneize sufrió una dura goleada por 3-0 ante Deportivo Riestra en el Guillermo Laza. Más allá de los resultados, lo que más inquietó a los hinchas fue el rendimiento mostrado por ambos equipos. La última vez que ambos habían comenzado un torneo local con una derrota fue en el Torneo Inicial 2012. En aquella oportunidad, Boca perdió 3-0 frente a Quilmes, mientras que River cayó 2-1 ante Belgrano.
River, sin respuestas en el Monumental
El equipo dirigido por Eduardo Coudet dejó una imagen preocupante ante el Guapo. Gonzalo Morales marcó el único gol del encuentro y, a partir de allí, el conjunto de Núñez nunca encontró la manera de reaccionar. Pese a contar con la posesión de la pelota durante gran parte del partido, River mostró serias dificultades para generar situaciones claras de peligro y terminó siendo despedido entre silbidos por parte de sus hinchas.
Boca sufrió una dura goleada ante Deportivo Riestra
El panorama fue aún más complicado para Boca. El equipo de Rodolfo Arruabarrena tuvo una actuación para el olvido frente a Deportivo Riestra y recibió tres goles antes del descanso. La floja actuación defensiva y los errores individuales, especialmente los protagonizados por Álvaro Montero, dejaron al Xeneize sin respuestas en una noche que rápidamente se convirtió en una pesadilla.
Tras un comienzo adverso, River buscará recuperarse este miércoles, cuando visite a Gimnasia y Esgrima La Plata desde las 19:15 por la segunda fecha de la Zona B. Boca, por su parte, deberá cambiar rápidamente el chip, ya que el próximo jueves afrontará un compromiso clave: visitará a O'Higgins en Chile por la revancha de los playoffs de la Copa Sudamericana.
Catorce años después, los dos equipos más grandes del fútbol argentino volvieron a compartir un inicio para el olvido. Ahora, ambos tendrán la obligación de reaccionar para evitar que este mal comienzo se transforme en una crisis.
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