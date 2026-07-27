La dura coincidencia que une a River y Boca tras el arranque del Torneo Clausura

El Millonario cayó 1-0 frente a Barracas Central en el Estadio Monumental, mientras que el Xeneize sufrió una dura goleada por 3-0 ante Deportivo Riestra en el Guillermo Laza. Más allá de los resultados, lo que más inquietó a los hinchas fue el rendimiento mostrado por ambos equipos. La última vez que ambos habían comenzado un torneo local con una derrota fue en el Torneo Inicial 2012. En aquella oportunidad, Boca perdió 3-0 frente a Quilmes, mientras que River cayó 2-1 ante Belgrano.