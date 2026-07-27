De qué murió Duilio Cabré, el hermano de Nicolás Cabré

La muerte de Duilio representa un nuevo golpe para el actor, que ya había atravesado otro duro duelo familiar poco tiempo atrás. En junio de 2025 falleció su madre, Cristina Birckenstaedt, luego de una prolongada enfermedad.

El emotivo mensaje con el que Nicolás Cabré confirmó la noticia

“Duilito, me parece increíble estar escribiendo esto, pero acá estoy, y con todo el dolor del mundo voy a decirte que fue hermoso que me hayas acompañado en estos 46 años”, escribió Cabré en una historia de Instagram, palabras que rápidamente despertaron una ola de mensajes de apoyo y condolencias.

En el mismo mensaje, agregó: "Sé que hiciste siempre lo mejor que pudiste con lo que tenías, y te lo agradezco de corazón. Espero que descanses en paz, y te encuentres con todos aquellos que extrañabas tanto. Ahora me toca a mí lamentablemente tenerte que extrañar. Te amo y nunca jamás te voy a olvidar".