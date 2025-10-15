El probable 11 de Diego Placente para que la Selección Argentina vaya por la final del Mundial Sub-20

El primero de ellos es Maher Carrizo, delantero de Vélez, quien llegó al límite de amonestaciones y deberá cumplir una fecha de suspensión. Su ausencia obligará al entrenador a buscar variantes en ataque, y todo apunta a que Ian Subiabre será su reemplazante. En defensa, la situación es más preocupante: Valente Pierani, zaguero central de Estudiantes, sufrió un esguince de rodilla durante el duelo ante México y no estará disponible, con escasas chances incluso de llegar a una eventual final. Por último, el equipo todavía no podrá contar con Álvaro Montoro, que se fracturó la clavícula en el partido de octavos frente a Nigeria.