El nuevo récord que Lionel Messi alcanzó con la Selección Argentina

La diferencia con sus perseguidores en la Selección Argentina es notoria, pues el segundo lugar lo ocupa Ángel Di María con 28 pases de gol, seguido de cerca por el ícono Diego Maradona, quien dejó su marca en 26 asistencias.

El selecto grupo de los diez máximos asistidores argentinos se completa con grandes nombres: Ariel Ortega (21), Juan Román Riquelme (17), Sergio Agüero (15), y el actual volante Giovani Lo Celso (15), seguidos por Claudio López, Carlos Tevez y Juan Sebastián Verón, todos ellos con 12 asistencias.

En cuanto a quiénes han sido los principales beneficiarios de la visión de Messi, la lista es liderada por la dupla de atacantes conformada por Gonzalo Higuaín y Sergio Agüero, ambos con 9 goles generados directamente por pases del capitán. Lautaro Martínez ya suma 8, mientras que Ángel Di María y Carlos Tevez han recibido 4 cada uno.

Finalmente, si se analiza a los rivales que más han sufrido la capacidad asistidora de Messi, los líderes son Venezuela (6 asistencias), Paraguay (5) y Bolivia (4), demostrando la constancia del capitán en las eliminatorias y amistosos contra los equipos de la CONMEBOL.

Además, con sus dos pases gol ante Bolivia, se metió en el cuarto puesto en este rubro en la historia de las Eliminatorias sudamericanas con 12, por detrás de James Rodríguez de Colombia (15) y Neymar de Brasil (19), Alexis Sánchez de Chile (15) y Luis Suárez de Uruguay (13).