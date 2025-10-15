El nuevo récord que Lionel Messi alcanzó con la Selección Argentina
El capitán de la Selección Argentina llegó a 59 pases gol con la Albiceleste y le quitó a Neymar la cima de la lista.
Lionel Messi tiene un nuevo record: se consolidó como el futbolista con más asistencias en la historia a nivel de selecciones nacionales, un hito que subraya su rol no solo como goleador, sino como el máximo generador de juego del planeta.
El capitán del conjunto de Lionel Scaloni habilitó a Gonzalo Montiel en el segundo gol y a Lautaro Martínez para sellar la goleada en Miami y llegó a 59 asistencias oficiales vistiendo la camiseta nacional.
Gracias a este registro, el símbolo de Inter Miami superó a Neymar Junior (Brasil) y Landon Donovan(Estados Unidos), quienes ahora comparten el segundo escalón con 58 asistencias cada uno.
Con esta marca, el astro argentino superó a dos grandes figuras del fútbol mundial que ahora comparten el segundo puesto: el estadounidense Landon Donovan y el brasileño Neymar, quienes registran un total de 58 asistencias cada uno en sus carreras con sus respectivas selecciones. Los otros que siguen en la lista son Sándor Kocsis con 51 y Ferenc Puskás con 50.
Las asistencias de Messi con la selección Argentina
La diferencia con sus perseguidores en la Selección Argentina es notoria, pues el segundo lugar lo ocupa Ángel Di María con 28 pases de gol, seguido de cerca por el ícono Diego Maradona, quien dejó su marca en 26 asistencias.
El selecto grupo de los diez máximos asistidores argentinos se completa con grandes nombres: Ariel Ortega (21), Juan Román Riquelme (17), Sergio Agüero (15), y el actual volante Giovani Lo Celso (15), seguidos por Claudio López, Carlos Tevez y Juan Sebastián Verón, todos ellos con 12 asistencias.
En cuanto a quiénes han sido los principales beneficiarios de la visión de Messi, la lista es liderada por la dupla de atacantes conformada por Gonzalo Higuaín y Sergio Agüero, ambos con 9 goles generados directamente por pases del capitán. Lautaro Martínez ya suma 8, mientras que Ángel Di María y Carlos Tevez han recibido 4 cada uno.
Finalmente, si se analiza a los rivales que más han sufrido la capacidad asistidora de Messi, los líderes son Venezuela (6 asistencias), Paraguay (5) y Bolivia (4), demostrando la constancia del capitán en las eliminatorias y amistosos contra los equipos de la CONMEBOL.
Además, con sus dos pases gol ante Bolivia, se metió en el cuarto puesto en este rubro en la historia de las Eliminatorias sudamericanas con 12, por detrás de James Rodríguez de Colombia (15) y Neymar de Brasil (19), Alexis Sánchez de Chile (15) y Luis Suárez de Uruguay (13).
