Los mejores memes por la goleada de Argentina a Puerto Rico

El humor futbolero se hizo presente una vez más en las redes sociales, donde los fanáticos juegan su propio partido y convirtieron a la goleada de un amistoso en una tendencia mundial en X (ex Twitter).
De cara al Mundial 2026, con la vuelta de Lionel Messi y varios debutantes, el DT del conjunto albiceleste, Lionel Scaloni, aprovechó la ocasión para probar nuevas alternativas en la cancha y el equipo se impuso con total comodidad.
El resultado fue contundente: en el Chase Stadium de Miami, la “Scaloneta” se adelantó en el primer tiempo con un doblete de Alexis Mac Allister y un gol de Gonzalo Montiel. En la segunda parte, un tanto en contra y dos goles de Lautaro Martínez sellaron la goleada frente a los puertorriqueños.
De esta forma, el armado del equipo con las variantes e incorporaciones que llevaron a la goleada también tuvo su sección de memes.
