El resultado de Franco Colapinto en el GP de Italia

La carrera estuvo marcada por las dificultades del coche de Alpine el cual tristemente no se adaptó al ritmo del "Templo de la Velocidad". El piloto de Pilar, quien había largado 17º (un puesto que ganó por una penalización a otro corredor), luchó durante toda la competencia por encontrar un ritmo que le permitiera escalar posiciones. A pesar de los esfuerzos, el Alpine demostró su falta de velocidad punta, un factor clave en un circuito de alta velocidad como Monza.