A qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia y cómo ver en vivo
Tras un fin de semana agridulce en Zandvoort, el piloto argentino vuelve a competir en el trazado italiano que marcó el inicio de su carrera en la categoría.
Franco Colapinto enfrenta un fin de semana crucial en su carrera de Fórmula 1 en el Gran Premio de Italia. La decimoquinta fecha del calendario se disputa en el famoso circuito de Monza, un lugar con un significado especial para el piloto argentino, ya que fue allí donde debutó en la máxima categoría hace poco más de un año.
En 2024, Colapinto hizo su debut con la escudería Williams, reemplazando a Logan Sargeant, y finalizó en un meritorio duodécimo puesto. Ahora, con su posición ya confirmada en Alpine, vuelve al "Templo de la Velocidad" con la ambición de conseguir un mejor resultado.
El Gran Premio de Italia llega en un momento de altibajos para Colapinto. En la carrera anterior, en Países Bajos, tuvo su mejor desempeño con Alpine, terminando en el undécimo lugar. Estuvo muy cerca de sumar puntos, pero una estrategia de equipo cuestionable y la interferencia de Pierre Gasly en las últimas vueltas se lo impidieron.
Su recorrido en la Fórmula 1 ha estado lleno de desafíos. Después de debutar con un 16° puesto en Emilia-Romaña, ha experimentado altibajos en circuitos como Mónaco, España y Hungría. Incluso, problemas mecánicos lo dejaron fuera de competencia en Bélgica y Gran Bretaña. A pesar de las dificultades de su equipo, Colapinto parece estar consolidándose en la escudería francesa.
Gran Premio de Italia de la Fórmula 1: los datos de la carrera
Cabe señalar que Monza es, además, un escenario de celebración histórica: se cumplen 75 años del primer Gran Premio de Fórmula 1 disputado allí. El circuito, de alta velocidad y con 11 curvas, promete emociones fuertes, aunque las características del trazado no siempre favorecieron a Alpine. Con todo, Franco buscará capitalizar la experiencia reciente y dar un paso más hacia su primer gran objetivo: sumar puntos en la temporada.
Domingo 7 de septiembre
- Carrera principal a 53 vueltas: 10:00
Cómo ver en vivo a Franco Colapinto en el GP de Italia
La carrera de la Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports.
- Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Cablevisión Digital, HD y Flow.
- Canales 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV.
- Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro.
El rendimiento de Colapinto en esta temporada de la F1
- GP de Emilia-Romaña: terminó en el 16° puesto
- GP de Mónaco: terminó en el 13° puesto
- GP de España: llegó en el 15° lugar
- GP de Canadá: terminó en el puesto 13
- GP de Austria: terminó en el puesto 15
- GP de Gran Bretaña: no pudo largar por un problema mecánico
- Sprint del GP de Bélgica: llegó en 19° lugar
- GP de Bélgica: llegó en el 19° lugar
- GP de Hungría: llegó en el 18° lugar
- GP de Países Bajos: terminó en el puesto 11
Así está el Campeonato de Constructores de la F1 hasta hoy
- McLaren: 584 puntos
- Ferrari: 260 puntos
- Mercedes: 248 puntos
- Red Bull: 214 puntos
- Williams: 80 puntos
- Aston Martin: 62 puntos
- Racing Bulls: 60 puntos
- Sauber: 51 puntos
- Haas: 44 puntos
- Alpine: 20 puntos
El calendario completo: qué carreras faltan por correrse
- GP de Azerbaiyán: domingo 21 de septiembre a las 8:00
- GP de Singapur: domingo 5 de octubre a las 9:00
- Sprint del GP de Estados Unidos: sábado 18 de octubre a las 14:00
- GP de Estados Unidos: domingo 19 de octubre a las 16:00
- GP de México: domingo 26 de octubre a las 17:00
- Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11:00
- GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14:00
- GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1:00
- Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11:00
- GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13:00
- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10:00
* Todos los horarios son de Argentina
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario