A qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia y cómo ver en vivo

franco colapinto

Gran Premio de Italia de la Fórmula 1: los datos de la carrera

Cabe señalar que Monza es, además, un escenario de celebración histórica: se cumplen 75 años del primer Gran Premio de Fórmula 1 disputado allí. El circuito, de alta velocidad y con 11 curvas, promete emociones fuertes, aunque las características del trazado no siempre favorecieron a Alpine. Con todo, Franco buscará capitalizar la experiencia reciente y dar un paso más hacia su primer gran objetivo: sumar puntos en la temporada.

Domingo 7 de septiembre

Carrera principal a 53 vueltas: 10:00

Cómo ver en vivo a Franco Colapinto en el GP de Italia

La carrera de la Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports.

Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Cablevisión Digital, HD y Flow.

Canales 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV.

Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro.

colapinto alpine monza

El rendimiento de Colapinto en esta temporada de la F1

GP de Emilia-Romaña: terminó en el 16° puesto GP de Mónaco: terminó en el 13° puesto GP de España: llegó en el 15° lugar GP de Canadá: terminó en el puesto 13 GP de Austria: terminó en el puesto 15 GP de Gran Bretaña: no pudo largar por un problema mecánico Sprint del GP de Bélgica: llegó en 19° lugar GP de Bélgica: llegó en el 19° lugar GP de Hungría: llegó en el 18° lugar GP de Países Bajos: terminó en el puesto 11

Así está el Campeonato de Constructores de la F1 hasta hoy

McLaren: 584 puntos Ferrari: 260 puntos Mercedes: 248 puntos Red Bull: 214 puntos Williams: 80 puntos Aston Martin: 62 puntos Racing Bulls: 60 puntos Sauber: 51 puntos Haas: 44 puntos Alpine: 20 puntos

El calendario completo: qué carreras faltan por correrse

GP de Azerbaiyán : domingo 21 de septiembre a las 8:00

: domingo 21 de septiembre a las 8:00 GP de Singapur : domingo 5 de octubre a las 9:00

: domingo 5 de octubre a las 9:00 Sprint del GP de Estados Unidos : sábado 18 de octubre a las 14:00

: sábado 18 de octubre a las 14:00 GP de Estados Unidos : domingo 19 de octubre a las 16:00

: domingo 19 de octubre a las 16:00 GP de México : domingo 26 de octubre a las 17:00

: domingo 26 de octubre a las 17:00 Sprint del GP de San Pablo : sábado 8 de noviembre a las 11:00

: sábado 8 de noviembre a las 11:00 GP de San Pablo : domingo 9 de noviembre a las 14:00

: domingo 9 de noviembre a las 14:00 GP de Las Vegas : domingo 23 de noviembre a la 1:00

: domingo 23 de noviembre a la 1:00 Sprint del GP de Qatar : sábado 29 de noviembre a las 11:00

: sábado 29 de noviembre a las 11:00 GP de Qatar : domingo 30 de noviembre a las 13:00

: domingo 30 de noviembre a las 13:00 GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10:00

* Todos los horarios son de Argentina