La broma de Franco Colapinto para Alpine tras la clasificación en Monza: qué dijo
Tras la clasificación en Monza, Franco Colapinto bromeó sobre los ajustes del auto y destacó el trabajo del equipo para mejorar su rendimiento en Alpine.
Franco Colapinto no dejó pasar la oportunidad de mostrar su lado más distendido tras la clasificación del Gran Premio de Italia. El piloto argentino de Alpine, que viene de lograr su mejor resultado de la temporada en los Países Bajos, hizo reír a propios y ajenos con una declaración que mezcla autocrítica y humor: "Ayer el auto no me gustaba como iba. No me lo pusieron bien a punto en la FP1" (risas). La frase, dicha con naturalidad y una sonrisa, refleja no solo su carácter relajado frente a la presión de la Fórmula 1, sino también la confianza que ha ido ganando dentro de un equipo que atraviesa un año complicado.
Más tarde, Colapinto amplió su explicación y dio cuenta del trabajo en conjunto con Alpine: "Pero después a la noche hicimos un buen trabajo con el equipo, sabemos en la dirección que tenemos que ir. Tuve un auto un poco más predecible", señaló, destacando cómo la interacción con ingenieros y mecánicos permite encontrar soluciones y mejorar la puesta a punto de un monoplaza que todavía le exige adaptación constante. Sus palabras también reflejan la importancia de la preparación y la comunicación interna, factores que se vuelven esenciales en un circuito tan particular como Monza, donde la velocidad máxima y la estabilidad en curva son decisivas.
Monza, además, tiene un significado especial para Colapinto. El joven piloto de Pilar debutó en la Fórmula 1 en este mismo escenario en 2024, cuando reemplazó a Logan Sargeant en Williams y terminó la carrera en la duodécima posición. Aquella experiencia, combinada con su crecimiento en Alpine, le permite hoy encarar la 15° fecha del calendario con mayor conocimiento de la pista y de sus exigencias, así como con la confianza de haber superado altibajos en circuitos tan exigentes como Mónaco, España, Canadá, Austria y Hungría, y de haber lidiado con problemas mecánicos que lo retrasaron en Bélgica o directamente lo dejaron fuera de la largada en Gran Bretaña.
