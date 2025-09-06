La broma de Franco Colapinto para Alpine tras la clasificación en Monza: qué dijo

Franco Colapinto no dejó pasar la oportunidad de mostrar su lado más distendido tras la clasificación del Gran Premio de Italia. El piloto argentino de Alpine, que viene de lograr su mejor resultado de la temporada en los Países Bajos, hizo reír a propios y ajenos con una declaración que mezcla autocrítica y humor: "Ayer el auto no me gustaba como iba. No me lo pusieron bien a punto en la FP1" (risas). La frase, dicha con naturalidad y una sonrisa, refleja no solo su carácter relajado frente a la presión de la Fórmula 1, sino también la confianza que ha ido ganando dentro de un equipo que atraviesa un año complicado.