A qué hora es la clasificación de Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia y cómo ver en vivo
Tras un fin de semana agridulce en Zandvoort, el piloto argentino vuelve a competir en el trazado italiano que marcó el inicio de su carrera en la categoría.
Franco Colapinto se prepara para una de las citas más significativas de su temporada en la Fórmula 1. Este fin de semana, el Gran Premio de Italia en el icónico circuito de Monza no es solo la decimoquinta fecha del calendario, sino que también es un regreso al lugar donde, hace poco más de un año, debutó el pilarense en la máxima categoría.
Fue en 2024 cuando, sustituyendo a Logan Sargeant en Williams, el piloto argentino se estrenó con un respetable duodécimo puesto. Ahora, con su asiento en Alpine ya consolidado, regresa al "Templo de la Velocidad" en busca de redención y mejores resultados.
La llegada a Monza se produce en un momento de sentimientos encontrados para Colapinto. En su carrera más reciente, en Países Bajos, logró su mejor desempeño con Alpine al cruzar la meta en el undécimo lugar. Estuvo a solo un paso de sumar puntos, pero una estrategia de equipo cuestionable y la interferencia de Pierre Gasly en las vueltas finales frustraron su objetivo.
Su travesía en la F1 ha sido un camino lleno de obstáculos. Tras debutar con un 16° puesto en Emilia-Romaña, ha enfrentado altibajos en circuitos como Mónaco, España y Hungría, e incluso problemas mecánicos que lo dejaron fuera de competencia en Bélgica y Gran Bretaña. Sin embargo, a pesar de las dificultades que atraviesa su equipo, Colapinto parece estar afianzándose en la escudería francesa.
Este Gran Premio también marca un punto de inflexión para el equipo: Steve Nielsen asume oficialmente como jefe de equipo, sucediendo a Flavio Briatore. Se espera que su liderazgo traiga la estabilidad y el orden que Alpine necesita desesperadamente para revertir un año de resultados decepcionantes. Para Colapinto, la combinación de un nuevo liderazgo y su familiaridad con la pista de Monza podría ser el catalizador para un fin de semana exitoso.
Gran Premio de Italia de la Fórmula 1: las actividades que siguen
Monza será además un escenario de celebración histórica: se cumplen 75 años del primer Gran Premio de Fórmula 1 disputado allí. El circuito, de alta velocidad y con 11 curvas, promete emociones fuertes, aunque las características del trazado no siempre favorecieron a Alpine. Con todo, Franco buscará capitalizar la experiencia reciente y dar un paso más hacia su primer gran objetivo: sumar puntos en la temporada.
Sábado 8 de septiembre
- Práctica Libre 3: 7:30
- Clasificación: 11:00
Domingo 9 de septiembre
- Carrera principal a 53 vueltas: 10:00
Cómo ver en vivo a Franco Colapinto en el GP de Italia
La carrera de la Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports.
- Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Cablevisión Digital, HD y Flow.
- Canales 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV.
- Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro.
El rendimiento de Colapinto en esta temporada de la F1
- GP de Emilia-Romaña: terminó en el 16° puesto
- GP de Mónaco: terminó en el 13° puesto
- GP de España: llegó en el 15° lugar
- GP de Canadá: terminó en el puesto 13
- GP de Austria: terminó en el puesto 15
- GP de Gran Bretaña: no pudo largar por un problema mecánico
- Sprint del GP de Bélgica: llegó en 19° lugar
- GP de Bélgica: llegó en el 19° lugar
- GP de Hungría: llegó en el 18° lugar
- GP de Países Bajos: terminó en el puesto 11
Así está el Campeonato de Constructores de la F1 hasta hoy
- McLaren: 584 puntos
- Ferrari: 260 puntos
- Mercedes: 248 puntos
- Red Bull: 214 puntos
- Williams: 80 puntos
- Aston Martin: 62 puntos
- Racing Bulls: 60 puntos
- Sauber: 51 puntos
- Haas: 44 puntos
- Alpine: 20 puntos
El calendario completo: qué carreras faltan por correrse
- GP de Italia: domingo 7 de septiembre a las 10:00
- GP de Azerbaiyán: domingo 21 de septiembre a las 8:00
- GP de Singapur: domingo 5 de octubre a las 9:00
- Sprint del GP de Estados Unidos: sábado 18 de octubre a las 14:00
- GP de Estados Unidos: domingo 19 de octubre a las 16:00
- GP de México: domingo 26 de octubre a las 17:00
- Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11:00
- GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14:00
- GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1:00
- Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11:00
- GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13:00
- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10:00
* Todos los horarios son de Argentina
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario