Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia en vivo: minuto a minuto

Franco Colapinto, confiado antes del Gran Premio de Italia: "Me siento más en sintonía con el auto"
El piloto argentino valoró su evolución en Alpine tras rozar los puntos en Zandvoort y espera que Monza sea el escenario de su despegue definitivo.
El piloto argentino volverá a correr en el trazado italiano donde debutó en la categoría, tras un fin de semana con sabor agridulce en Zandvoort.
Franco Colapinto afronta uno de los desafíos más especiales de su temporada en Fórmula 1: el Gran Premio de Italia en Monza. El joven de Pilar llega a la histórica pista italiana tras haber conseguido su mejor resultado desde que forma parte de Alpine, al finalizar en el undécimo puesto en los Países Bajos.
Aquella carrera dejó sentimientos encontrados: estuvo cerca de meterse en la zona de puntos, pero la estrategia del equipo y la interferencia de Pierre Gasly en los giros finales le impidieron alcanzar el objetivo. Monza, sin embargo, le trae recuerdos muy particulares: fue en ese mismo circuito donde debutó en la F1 en 2024, cuando reemplazó a Logan Sargeant en Williams y completó la carrera en la duodécima posición.
Ahora, en la fecha número 15 del calendario, tendrá la oportunidad de volver a girar en un escenario que combina tradición, velocidad y emociones. Su adaptación a la máxima categoría no fue sencilla. Tras debutar en Emilia-Romaña con un 16° puesto, pasó por altibajos en circuitos como Mónaco, España, Canadá, Austria y Hungría, además de sufrir problemas mecánicos que lo relegaron en Bélgica y le impidieron largar en Gran Bretaña.
Sin embargo, la sensación es que el piloto argentino va consolidando su lugar en la escudería francesa, pese a que el equipo atraviesa un año difícil y marcha último en el Campeonato de Constructores.
Este fin de semana también marcará un cambio en la estructura de la escudería: Steve Nielsen asumirá oficialmente como jefe de equipo, tras el proceso de transición encabezado por Flavio Briatore. La expectativa es que su llegada aporte orden en un año donde los resultados han estado muy lejos de lo esperado.
Monza será además un escenario de celebración histórica: se cumplen 75 años del primer Gran Premio de Fórmula 1 disputado allí. El circuito, de alta velocidad y con 11 curvas, promete emociones fuertes, aunque las características del trazado no siempre favorecieron a Alpine. Con todo, Franco buscará capitalizar la experiencia reciente y dar un paso más hacia su primer gran objetivo: sumar puntos en la temporada.
* Todos los horarios son de Argentina
