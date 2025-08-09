El tierno top five de cánticos de Racing de una pequeña hincha de la Academia

La niña va recorriendo uno a uno los cánticos más emblemáticos del folclore racinguista, empezando con temas inconfundibles que cualquier hincha reconoce al instante. No faltan himnos como “En el este y el oeste”, el canto que resume la identidad barrial y la pasión ferviente que une a la gente de Racing desde hace décadas. Tampoco se queda afuera “Muchachos, traigan vino juega la Acadé”, uno de los más festejados en las tribunas y que invita a la celebración y el disfrute del juego de la Academia. Entre estos temas también se escucha “Racing, mi buen amigo”, un clásico que expresa ese vínculo profundo y duradero que genera el club con sus seguidores.