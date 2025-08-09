El tierno top five de cánticos de Racing de una pequeña hincha de la Academia
Una niña vestida de Racing entona con ternura y pasión los cánticos más clásicos de la hinchada albiceleste en un video viral de TikTok que derrite corazones.
En la cuenta de TikTok de “Catalina La Piri” se viralizó un video que derritió a miles de seguidores de Racing Club y amantes del fútbol en general. En la grabación, una pequeña niña, vestida con la camiseta de la Academia y abrazando un osito también con los colores del club, interpreta un auténtico top five de los cánticos más clásicos y queridos de la hinchada académica. Lo que hace especial a este video no es solo la selección de canciones, sino la forma en la que la nena las entona: con una mezcla conmovedora de ternura y pasión que sorprendió a todos.
La niña va recorriendo uno a uno los cánticos más emblemáticos del folclore racinguista, empezando con temas inconfundibles que cualquier hincha reconoce al instante. No faltan himnos como “En el este y el oeste”, el canto que resume la identidad barrial y la pasión ferviente que une a la gente de Racing desde hace décadas. Tampoco se queda afuera “Muchachos, traigan vino juega la Acadé”, uno de los más festejados en las tribunas y que invita a la celebración y el disfrute del juego de la Academia. Entre estos temas también se escucha “Racing, mi buen amigo”, un clásico que expresa ese vínculo profundo y duradero que genera el club con sus seguidores.
Cada cántico es entonado con un tono único, mezcla de la inocencia propia de su edad y un entusiasmo genuino que contagia. La combinación entre la voz dulce de la niña, el vestuario a tono y el osito vestido con la camiseta del club genera una atmósfera cálida y entrañable que derrite a cualquiera que se cruce con el video. Es esa fusión entre pasión y ternura la que hizo que la publicación tomara gran repercusión, sumando miles de reproducciones y comentarios que destacan lo adorable y sentido de la interpretación.
El final del video suma un giro divertido y juguetón. Ya con un espíritu más “descontrolado”, la nena reemplaza el osito con un muñeco de tiburón, generando un momento gracioso y distinto que añadió un plus de frescura al contenido. Este detalle, inesperado pero simpático, fue muy comentado entre quienes vieron el video, y se convirtió en el cierre perfecto para una interpretación que, más allá de lo futbolístico, transmite un sentimiento auténtico y puro hacia Racing.
