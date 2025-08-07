La particular mirada de Sebastián Saja: "El plantel de Racing mejoró con la salida de Maxi Salas"

El director deportivo también se refirió a la dinámica interna de Racing, con Diego Milito como presidente y Gustavo Costas como DT. “Trabajar con Gustavo nos hace todo más fácil. Hay muy buen ida y vuelta. Y Diego, que es mi amigo, está más relajado; yo soy el que carga con el estrés”, bromeó.

En la previa del partido frente a Boca, Saja también bajó el tono a la polémica por la programación: “Racing intentó que se jugara el viernes, pero no lo permitió la TV ni la seguridad. Se cumplen las 72 horas de descanso que exige el reglamento”.

Finalmente, Saja se mostró confiado de cara al futuro inmediato: “Tenemos un grupo muy competitivo. El plantel responde en los grandes escenarios. Costas tiene varias alternativas para armar el equipo y vamos a encarar todos los objetivos con seriedad”.