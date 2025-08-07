La particular mirada de Sebastián Saja: "El plantel de Racing mejoró con la salida de Maxi Salas"
El director deportivo de la Academia defendió el mercado de pases tras la salida del delantero a River y destacó la llegada de nuevas variantes ofensivas. También apuntó contra el accionar del Millonario.
La polémica transferencia de Maximiliano Salas a River sigue generando repercusiones en Racing. Esta vez fue Sebastián Saja, actual mánager del club, quien dio su visión sobre el movimiento que sacudió el mercado de pases. Lejos de lamentarse por la partida del goleador, el exarquero sorprendió con una declaración tajante: “Mejoramos con la salida de Salas”.
“El Chino” habló con ESPN y aseguró que la venta del delantero por 8 millones de euros permitió reforzar al equipo con más variantes. “Tuvimos apenas dos bajas, con la de Germán Conti, y sumamos a cinco futbolistas, tres de ellos en ofensiva: Elías Torres, Duván Vergara y Tomás Conechny. Hemos mejorado sumando variantes y dándole más herramientas al técnico”, explicó.
Saja también detalló las características de los refuerzos: “Vergara tiene buena media distancia, que no teníamos el semestre pasado; Conechny aporta potencia física y jerarquía; y Torres es una alternativa a Maravilla Martínez, lo que genera competencia interna. Tenemos dos jugadores por puesto que pueden ser titulares”.
Críticas a River por la forma en que se llevó a Maximiliano Salas
Además de valorar el nuevo armado del plantel, Saja apuntó contra la dirigencia de River y la forma en que se llevó a Salas. “Primero se habla con el club para ver si está dispuesto a negociar. No tiene sentido llamar a un jugador si el club no lo quiere vender. Uno no puede hacerle una oferta a un jugador sin antes hablar con la institución”, sentenció.
En ese sentido, valoró el gesto de otro DT del fútbol argentino: “Quiero destacar también a Orfila, el entrenador de Gimnasia, que me llamó por teléfono para ver si podía contactar a Germán Conti. Así deberían manejarse todos”.
El director deportivo también se refirió a la dinámica interna de Racing, con Diego Milito como presidente y Gustavo Costas como DT. “Trabajar con Gustavo nos hace todo más fácil. Hay muy buen ida y vuelta. Y Diego, que es mi amigo, está más relajado; yo soy el que carga con el estrés”, bromeó.
En la previa del partido frente a Boca, Saja también bajó el tono a la polémica por la programación: “Racing intentó que se jugara el viernes, pero no lo permitió la TV ni la seguridad. Se cumplen las 72 horas de descanso que exige el reglamento”.
Finalmente, Saja se mostró confiado de cara al futuro inmediato: “Tenemos un grupo muy competitivo. El plantel responde en los grandes escenarios. Costas tiene varias alternativas para armar el equipo y vamos a encarar todos los objetivos con seriedad”.
