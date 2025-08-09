El exjugador de River que dejó el fútbol para convertirse en un conocido cantante
Tras una exitosa carrera en el ámbito local y el exterior, formó una banda con su hermano. ¿De quién se trata?
Juan "Iñaki" Antonio logró hacerse un nombre en la música con su banda "Francia 98", proyecto que creó junto a su hermano, con quien también comparte la pasión por el fútbol. Además, durante los últimos meses lanzó su primer álbum.
Pero antes de dar el salto definitivo al mundo artístico, Antonio brilló como futbolista en River Plate y en la Selección Argentina, aunque siempre tuvo claro que su verdadero sueño era triunfar en la música. Además, también tuvo un extenso pasó por el fútbol italiano.
Juan "Iñaki" Antonio y su paso por el fútbol
Antonio comenzó su camino en las inferiores de la Comisión de Actividades Infantiles (CAI). Su talento llamó la atención en Comodoro Rivadavia, donde Hugo Tocalli lo seleccionó para representar a Argentina en el Sudamericano Sub-17, en Venezuela.
Luego de un gran torneo a nivel individual, despertó el interés de River, donde compartió equipo con figuras como Ariel Ortega, Marcelo Gallardo y Radamel Falcao.
Tras varias años de sacrificio y esfuerzo, logró el salto a Europa. en 2010 se sumó al Brescia Calcio en Italia y estuvo en la institución hasta 2016, cuando decidió defender los colores del Parma. Luego de varios años de carrera, tomó la decisión de colgar los botines y emprender una nueva aventura en el mundo de la música.
Su vida después del retiro en la música
Tras dejar el fútbol, Antonio se volcó de lleno a la música. Junto a su hermano y su primo creó “Francia 98”, una banda que empezó versionando temas y terminó lanzando su propio álbum en 2024: "Buenas Decisiones". Este cambio le permite combinar sus dos pasiones al mismo tiempo y estar cerca de su familia.
