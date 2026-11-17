El piloto recordó que en Las Vegas consiguió buenas posiciones de largada en temporadas anteriores, aunque no pudo convertirlas en resultados destacados. Por eso, el objetivo del equipo será mejorar el rendimiento durante todas las sesiones.

"En temporadas anteriores, generalmente clasificamos bien en Las Vegas —el tercer puesto de 2023 es un resultado que se destaca—, pero no logramos transformar esas buenas posiciones de largada en un gran resultado. Este fin de semana, nuestro objetivo es hacer bien las cosas en todas las sesiones y conseguir un resultado sólido para el equipo, algo que sin duda necesitamos después de unas últimas semanas difíciles", sostuvo.

Alpine atraviesa un momento complicado en el campeonato de constructores. Con tres carreras por delante, suma 69 puntos y quedó lejos de Racing Bulls, que acumula 114 unidades y se consolidó en la pelea por ser el mejor equipo detrás de los principales protagonistas.

Gran Premio de Las Vegas: horarios para ver a Colapinto

Jueves 19 de Noviembre

Práctica 1: 21:30

Viernes 20 de Noviembre

Práctica 2: 01:00

Práctica 3: 21:30

Sábado 21 de Noviembre

Clasificación: 01:00

Domingo 22 de Noviembre