"Es espectacular": Colapinto palpitó el Gran Premio de Las Vegas y lanzó un mensaje para Alpine
El piloto argentino anticipó el Gran Premio de este fin de semana, que marcará el comienzo de las últimas tres carreras de la temporada.
La Fórmula 1 se prepara para disputar el Gran Premio de Las Vegas, la fecha 21 del campeonato y la primera de las últimas tres competencias del calendario. En la previa, Franco Colapinto expresó sus expectativas y resaltó las características de un circuito que considera uno de los más atractivos de la categoría. El argentino llega a Estados Unidos con la intención de dejar atrás los resultados adversos de Alpine, que apenas consiguió sumar un punto en los últimos seis Grandes Premios.
El objetivo será aprovechar el potencial del auto y completar un fin de semana sin contratiempos: "Es muy emocionante regresar a Las Vegas cuando comenzamos los últimos tres Grandes Premios de la temporada. En las últimas carreras no hemos podido aprovechar realmente nuestro verdadero ritmo, pero volvemos a Estados Unidos con el objetivo de corregirlo y tener un fin de semana exitoso", expresó en un comunicado de la escudería.
El piloto también hizo hincapié en las particularidades del trazado callejero y en las dificultades que pueden generar las bajas temperaturas durante las sesiones nocturnas. "El circuito de Las Vegas es uno de los más espectaculares de la categoría y es muy especial poder competir por la famosa Las Vegas Strip. Las temperaturas nocturnas en el desierto representan un desafío interesante, por lo que mantener los neumáticos dentro de la ventana óptima de funcionamiento será uno de nuestros objetivos principales", explicó.
Además, anticipó que las largas rectas podrían favorecer un espectáculo atractivo con los monoplazas de esta temporada. "Podría ser una carrera bastante emocionante debido a las rectas muy largas, especialmente con los autos de este año. Trabajaremos para tener un fin de semana sin inconvenientes y sacar el máximo provecho posible del auto para conseguir un buen resultado", agregó.
Pierre Gasly también se ilusiona con un buen resultado de Alpine
Pierre Gasly, compañero de Colapinto en la escudería de Enstone, también habló sobre la preparación para la carrera. El francés valoró el descanso después de una exigente seguidilla de competencias y contó que aprovechó los días sin actividad para trabajar en el simulador de Enstone.
El piloto recordó que en Las Vegas consiguió buenas posiciones de largada en temporadas anteriores, aunque no pudo convertirlas en resultados destacados. Por eso, el objetivo del equipo será mejorar el rendimiento durante todas las sesiones.
"En temporadas anteriores, generalmente clasificamos bien en Las Vegas —el tercer puesto de 2023 es un resultado que se destaca—, pero no logramos transformar esas buenas posiciones de largada en un gran resultado. Este fin de semana, nuestro objetivo es hacer bien las cosas en todas las sesiones y conseguir un resultado sólido para el equipo, algo que sin duda necesitamos después de unas últimas semanas difíciles", sostuvo.
Alpine atraviesa un momento complicado en el campeonato de constructores. Con tres carreras por delante, suma 69 puntos y quedó lejos de Racing Bulls, que acumula 114 unidades y se consolidó en la pelea por ser el mejor equipo detrás de los principales protagonistas.
Gran Premio de Las Vegas: horarios para ver a Colapinto
Jueves 19 de Noviembre
- Práctica 1: 21:30
Viernes 20 de Noviembre
- Práctica 2: 01:00
- Práctica 3: 21:30
Sábado 21 de Noviembre
- Clasificación: 01:00
Domingo 22 de Noviembre
- Carrera: 01:00
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