James Vowles habló del futuro de Colapinto y sorprendió con una frase sobre su posible regreso a Williams

Además, destacó especialmente sus primeras actuaciones en la categoría. Sobre su debut en Monza, señaló que el argentino estuvo al ritmo de Alex Albon y recordó su capacidad de recuperación después del accidente que sufrió en Bakú. "Es difícil... Probablemente sea difícil que alguien entienda la cantidad de emoción y presión que se produce cuando atraviesas una situación así. Y él respondió cuando importaba", valoró.

James Vowles también habló del regreso de la Fórmula 1 a la Argentina

En otro tramo de la charla, el jefe de Williams se refirió a la posibilidad de que la Fórmula 1 vuelva a disputar un Gran Premio en nuestro país y respaldó la candidatura argentina.

"Creo que Argentina está haciendo un muy buen trabajo al presentar su candidatura. Creo que sería bueno para Argentina", sostuvo. También destacó el impacto económico y turístico que podría generar una competencia de la Máxima y elogió la pasión de los fanáticos argentinos. "La pasión que hay en Argentina, tú lo sabes porque la vives allí, es increíble, y creo que sería una buena recompensa y sería algo bueno para la Fórmula 1 ir allí", concluyó.