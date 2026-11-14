James Vowles habló del futuro de Colapinto y sorprendió con una frase sobre su posible regreso a Williams
El jefe de la escudería británica se refirió a la posibilidad de volver a contar con el piloto argentino y dejó una respuesta contundente.
James Vowles volvió a hablar de Franco Colapinto y despertó la ilusión de los fanáticos argentinos. El jefe de Williams se refirió a la posibilidad de que el piloto bonaerense regrese algún día a la escudería británica y sorprendió con una respuesta que dejó abierta esa puerta: "La respuesta es corta: sí".
En una entrevista con Infobae desde el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, en el marco del Gran Premio de San Pablo de Fórmula 1, el directivo fue consultado sobre un eventual segundo ciclo del argentino en Williams. Aunque no confirmó negociaciones ni plazos, su contestación fue contundente. Cuando le preguntaron cuándo podría concretarse ese regreso, simplemente se rio y evitó dar precisiones.
Actualmente, Colapinto compite para Alpine, pero mantiene un vínculo especial con Williams, equipo que le permitió debutar en la Máxima el 1 de septiembre de 2024, cuando reemplazó a Logan Sargeant.
La emotiva anécdota de James Vowles sobre el debut de Franco Colapinto
Durante la entrevista, Vowles también recordó cómo fue el momento en el que le comunicó al argentino que tendría su primera oportunidad en la Fórmula 1. "En primer lugar, tengo recuerdos muy entrañables. El recuerdo número uno es el día que yo estaba bastante enfermo y le dije: 'No, no puedes abrazarme'. Y él... simplemente no podía detenerlo. Básicamente estaba encima de mí", contó.
El británico también reveló un detalle particular de aquella jornada: Colapinto estaba tan emocionado que ni siquiera había tenido tiempo de comunicarse con sus padres para contarles la noticia. "Se enteraron a través de las noticias", recordó.
Además, destacó especialmente sus primeras actuaciones en la categoría. Sobre su debut en Monza, señaló que el argentino estuvo al ritmo de Alex Albon y recordó su capacidad de recuperación después del accidente que sufrió en Bakú. "Es difícil... Probablemente sea difícil que alguien entienda la cantidad de emoción y presión que se produce cuando atraviesas una situación así. Y él respondió cuando importaba", valoró.
James Vowles también habló del regreso de la Fórmula 1 a la Argentina
En otro tramo de la charla, el jefe de Williams se refirió a la posibilidad de que la Fórmula 1 vuelva a disputar un Gran Premio en nuestro país y respaldó la candidatura argentina.
"Creo que Argentina está haciendo un muy buen trabajo al presentar su candidatura. Creo que sería bueno para Argentina", sostuvo. También destacó el impacto económico y turístico que podría generar una competencia de la Máxima y elogió la pasión de los fanáticos argentinos. "La pasión que hay en Argentina, tú lo sabes porque la vives allí, es increíble, y creo que sería una buena recompensa y sería algo bueno para la Fórmula 1 ir allí", concluyó.
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