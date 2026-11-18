El trazado estadounidense, como se sabe, se caracteriza por sus extensas rectas y elevadas velocidades máximas, condiciones donde cualquier mejora en la entrega de potencia puede traducirse en ganancias de tiempo por vuelta.

Para Colapinto, además, la novedad llega en un momento importante del campeonato, ya que en las últimas tres fechas de la temporada apunta a pelear por puntos y cerrar el año mostrando progresos junto a una escudería que ya trabaja pensando en el desarrollo futuro de su proyecto.

Junto con la mejora técnica, por cierto, el equipo estrenará también una imagen renovada en sus autos para las tres últimas carreras del campeonato de Fórmula 1, con una presencia mucho más marcada del color rosa de BWT en los pontones laterales del A526.