Alpine apuesta por una mejora de motor para impulsar a Franco Colapinto en el GP de Las Vegas
La escudería francesa introducirá una actualización en la unidad de potencia Mercedes que utilizan sus monoplazas, sin que ello implique una sación para los pilotos en la parrilla de largada.
Cuando la temporada 2026 de Fórmula 1 entra en su tramo decisivo, Alpine llega al Gran Premio de Las Vegas con una novedad técnica que genera expectativas dentro del equipo y en particular para Franco Colapinto.
La escudería francesa introducirá una actualización en la unidad de potencia Mercedes que utilizan sus monoplazas, evolución que estará disponible tanto para el argentino como para Pierre Gasly, buscando un pequeño salto de rendimiento en uno de los circuitos más rápidos del calendario.
La mejora está centrada en el turbocompresor del motor de origen alemán y forma parte del programa de desarrollo ADUO, un mecanismo aprobado por la FIA que permite a los fabricantes realizar ajustes destinados a reducir diferencias de rendimiento entre las distintas unidades de potencia de la categoría.
Uno de los aspectos más relevantes para la estructura de Enstone es que la incorporación del nuevo componente no implica sanciones deportivas, ya que Colapinto como su compañero francés aún disponen de margen dentro de los límites reglamentarios establecidos para la temporada; es decir que la evolución no implica pérdidas en las posiciones de la parrilla de salida.
Aunque desde Mercedes y Alpine evitan hablar de una transformación radical en el rendimiento, el nuevo turbo podría representar una ayuda valiosa en un escenario como el circuito callejero de Las Vegas.
El trazado estadounidense, como se sabe, se caracteriza por sus extensas rectas y elevadas velocidades máximas, condiciones donde cualquier mejora en la entrega de potencia puede traducirse en ganancias de tiempo por vuelta.
Para Colapinto, además, la novedad llega en un momento importante del campeonato, ya que en las últimas tres fechas de la temporada apunta a pelear por puntos y cerrar el año mostrando progresos junto a una escudería que ya trabaja pensando en el desarrollo futuro de su proyecto.
Junto con la mejora técnica, por cierto, el equipo estrenará también una imagen renovada en sus autos para las tres últimas carreras del campeonato de Fórmula 1, con una presencia mucho más marcada del color rosa de BWT en los pontones laterales del A526.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario