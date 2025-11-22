El uruguayo que pasó por el fútbol argentino, se retiró y hoy tiene un negocio familiar
Con un gran paso por Lanús, este exjugador charrúa colgó los botines y abrió su propia juguetería. ¿De quién se trata?
Tras cerrar su etapa como jugador, Mario Regueiro tomó un camino inusual, pero cada más recurrente en los exjugadores de fútbol. El exfutbolista uruguayo, muy querido por los hinchas de Lanús y con un gran paso por Europa, atravesó situaciones personales complejas que lo llevaron a alejarse por completo del verde césped.
Regueiro debutó en Nacional y luego emigró a España, aunque su memento de esplendor llegó en el "Granata" de los mellizos Barros Schelotto. Durante su estadía en el elenco del sur, se consagró campeón de la Copa Sudamericana. Hoy, alejado del ritmo frenético y las exigencias del deporte, administra su propia juguetería.
Mario Regueiro y su paso por el fútbol
Regueiro dio sus primeros pasos en Nacional de Montevideo, club en el que mostró un nivel que lo proyectó al exterior. Su destino inicial fue el Racing de Santander, donde se afianzó y demostró un rendimiento que despertó el interés de equipos más importantes de España.
Ese buen desempeño lo llevó al Valencia en 2005, un salto grande en su carrera. Sin embargo, una seguidilla de lesiones complicó su continuidad y lo obligó a buscar nuevos rumbos. Luego de pasar por el Real Murcia y Grecia, emprendió su vuelta al territorio sudamericano.
En 2010 decidió volver al continente para estar cerca de su entorno y firmó con Lanús. En el club del sur bonaerense vivió una etapa gloriosa: fue pieza clave en el equipo dirigido por Guillermo y Gustavo Barros Schelotto y logró la Copa Sudamericana. Ya en el final de su recorrido como profesional, tuvo un breve paso por Racing Club antes de retirarse.
Su vida después del retiro
Tras su paso por Racing y atravesar situaciones personales complejas, Regueiro decidió alejarse del fútbol. De regreso en Uruguay, inició una nueva etapa abriendo una juguetería junto a su esposa, un proyecto que le permitió encontrar estabilidad, tranquilidad y cercanía con su familia.
