El jugador de fútbol que dejó el éxito de lado por su salud mental: de quién se trata
Con una extensa trayectoria por el ascenso argentino, este exdelantero priorizó su bienestar y dejó de lado su pasión. Los detalles en la nota.
Catriel Sánchez fue una de las grandes promesas del fútbol argentino. Su gran capacidad goleadora dentro del área y su compostura física lo ubicaron como un delantero destinado al éxito, pero las presiones y exigencias del deporte lo obligaron a dar un giro radical.
Formado en las divisiones inferiores de Talleres de Córdoba, Sánchez también vistió las camisetas de Villa Dálmine y Estudiantes de Caseros en el ascenso argentino. Si bien decidió dar un paso al costado y priorizó su bienestar, aún no le cerró una posible vuelta al verde césped.
Catriel Sánchez y su paso por el fútbol
Oriundo de Las Varillas, inició su trayectoria en las divisiones juveniles de Talleres, donde su velocidad y potencia lo catapultaron como uno de los jóvenes con mayor proyección del club. Gracias a su talento, tuvo la oportunidad de dar un salto al fútbol europeo, más precisamente al Karpaty Lviv de Ucrania.
Tras su paso por Europa, volvió a Argentina para jugar en Villa Dálmine y Estudiantes de Caseros, aunque también tuvo un breve paso por el fútbol uruguayo defendiendo a Atenas de San Carlos. Sin embargo, en 2021, vivió un momento crítico de su carrera al sufrir un accidente durante un partido que puso en riesgo su vida.
A pesar de la adversidad, Sánchez se recuperó y formó parte del histórico ascenso de Instituto de Córdoba a la Primera División en 2022. Luego de luchar contra sus propios demonios y las presiones del fútbol, el exdelantero cerró su carrera en Atlético San Miguel.
Su vida después del retiro
Después de retirarse del fútbol, Sánchez decidió priorizar su bienestar y tomar un descanso tras años de exigencia en el más alto nivel. Si bien se centró en su salud mental, mantiene abierta la posibilidad de regresar a las canchas en el futuro.
