El jugador de fútbol que dejó el éxito de lado por su salud mental: de quién se trata

Catriel Sánchez y su paso por el fútbol

catriel sanchez-villa-dalmine.jpg Sánchez tuvo un paso demoledor por Villa Dálmine.

Oriundo de Las Varillas, inició su trayectoria en las divisiones juveniles de Talleres, donde su velocidad y potencia lo catapultaron como uno de los jóvenes con mayor proyección del club. Gracias a su talento, tuvo la oportunidad de dar un salto al fútbol europeo, más precisamente al Karpaty Lviv de Ucrania.