MinutoUno

El jugador de fútbol que dejó el éxito de lado por su salud mental: de quién se trata

Deportes

Con una extensa trayectoria por el ascenso argentino, este exdelantero priorizó su bienestar y dejó de lado su pasión. Los detalles en la nota.

Goleador nato y una de las grandes promesas de Argentina

Goleador nato y una de las grandes promesas de Argentina, este exjugador se retiró para priorizar su salud mental.

Catriel Sánchez fue una de las grandes promesas del fútbol argentino. Su gran capacidad goleadora dentro del área y su compostura física lo ubicaron como un delantero destinado al éxito, pero las presiones y exigencias del deporte lo obligaron a dar un giro radical.

Formado en las divisiones inferiores de Talleres de Córdoba, Sánchez también vistió las camisetas de Villa Dálmine y Estudiantes de Caseros en el ascenso argentino. Si bien decidió dar un paso al costado y priorizó su bienestar, aún no le cerró una posible vuelta al verde césped.

Catriel Sánchez y su paso por el fútbol

catriel sanchez-villa-dalmine.jpg
Sánchez tuvo un paso demoledor por Villa Dálmine.

Sánchez tuvo un paso demoledor por Villa Dálmine.

Oriundo de Las Varillas, inició su trayectoria en las divisiones juveniles de Talleres, donde su velocidad y potencia lo catapultaron como uno de los jóvenes con mayor proyección del club. Gracias a su talento, tuvo la oportunidad de dar un salto al fútbol europeo, más precisamente al Karpaty Lviv de Ucrania.

Tras su paso por Europa, volvió a Argentina para jugar en Villa Dálmine y Estudiantes de Caseros, aunque también tuvo un breve paso por el fútbol uruguayo defendiendo a Atenas de San Carlos. Sin embargo, en 2021, vivió un momento crítico de su carrera al sufrir un accidente durante un partido que puso en riesgo su vida.

A pesar de la adversidad, Sánchez se recuperó y formó parte del histórico ascenso de Instituto de Córdoba a la Primera División en 2022. Luego de luchar contra sus propios demonios y las presiones del fútbol, el exdelantero cerró su carrera en Atlético San Miguel.

Su vida después del retiro

Después de retirarse del fútbol, Sánchez decidió priorizar su bienestar y tomar un descanso tras años de exigencia en el más alto nivel. Si bien se centró en su salud mental, mantiene abierta la posibilidad de regresar a las canchas en el futuro.

Embed

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas