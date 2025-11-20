Llegó a jugar en la Selección y se retiró para ser sacerdote: de quién se trata

Su vida después del retiro

A los 26 años, en uno de los momentos más prometedores de su trayectoria, Hilgenbrinck sintió un llamado interior que terminó por cambiar su vida. Convencido de que su futuro debía seguir otro camino, decidió abandonar el fútbol y entrar al seminario de la Universidad Mount St. Mary’s, en Emmitsburg, para iniciar su formación sacerdotal.

La decisión sorprendió tanto a compañeros como a dirigentes, pero él aseguró que la vocación religiosa había estado presente desde su infancia y que, finalmente, llegó el momento indicado para seguirla. Desde entonces, se dedicó por completo a su preparación espiritual y al servicio comunitario.

Hoy, ya como sacerdote en Illinois, continúa vinculado al deporte a través de programas juveniles y actividades que organiza desde la Iglesia. Usa su experiencia en el fútbol para transmitir valores, fomentar el trabajo en equipo y acompañar a los jóvenes que buscan un espacio de contención.

Su historia, marcada por un giro inesperado, sigue siendo un ejemplo de cómo la vocación puede transformar incluso las carreras más prometedoras.