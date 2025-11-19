Pol Fernández rescindió en Godoy Cruz: evalúa retirarse del fútbol profesional
El volante de 33 años puso fin a su contrato con el Tomba tras el descenso y analiza dejar la actividad. El club mendocino afronta una reestructuración profunda.
La salida de Guillermo “Pol” Fernández se convirtió en la primera gran consecuencia deportiva tras el descenso de Godoy Cruz. El experimentado mediocampista decidió rescindir su contrato de común acuerdo y dejar Mendoza, en un contexto marcado por la incertidumbre y la necesidad de reestructuración profunda del plantel.
A sus 33 años, Fernández analiza seriamente la posibilidad de retirarse del fútbol profesional. El propio jugador dejó trascender que atraviesa un momento de evaluación personal luego de una carrera extensa, con pasos por Boca, Cruz Azul, Racing, Rosario Central y el fútbol brasileño.
El volante había regresado al Tomba tras su salida de Fortaleza, donde jugó 25 partidos sin lograr afianzarse. En Godoy Cruz, su aporte inicial fue prometedor y llegó a portar la cinta de capitán, pero su nivel decayó en la recta final de un equipo golpeado, que no logró evitar la pérdida de la categoría.
En esta última etapa, Pol Fernández disputó 15 partidos, alternando buenas actuaciones con un cierre de temporada irregular. Su paso anterior por el club (2015–2018) había sido mucho más exitoso: 81 encuentros, 8 goles, 11 asistencias y un rol central en el subcampeonato de la Superliga 2018 bajo la conducción de Diego Dabove. Ese antecedente lo había convertido en uno de los referentes más valorados por la hinchada, motivo por el cual su desvinculación sorprendió a buena parte del mundo tombino.
Godoy Cruz se reacomoda: otros jugadores en duda
La rescisión de Pol podría ser solo el inicio de una serie de movimientos tras el descenso. La dirigencia analiza contratos y varios futbolistas estudian su continuidad.
Agustín Auzmendi: el delantero tiene ofertas y podría buscar nuevos horizontes fuera de Mendoza.
Santino Andino: uno de los juveniles más prometedores; su exposición con la Selección Sub 20 impulsó el interés del exterior.
Maxi Porcel: todo indica que volverá a Vélez, dueño de su pase, tras el fin del préstamo.
Godoy Cruz inicia así una etapa compleja, con el desafío de reconstruir su plantel y diseñar un proyecto competitivo para pelear el retorno a Primera. La salida de Pol Fernández marca el primer capítulo de una transición que promete más movimientos en las próximas semanas.
