Pol Fernández rescindió en Godoy Cruz: evalúa retirarse del fútbol profesional

En esta última etapa, Pol Fernández disputó 15 partidos, alternando buenas actuaciones con un cierre de temporada irregular. Su paso anterior por el club (2015–2018) había sido mucho más exitoso: 81 encuentros, 8 goles, 11 asistencias y un rol central en el subcampeonato de la Superliga 2018 bajo la conducción de Diego Dabove. Ese antecedente lo había convertido en uno de los referentes más valorados por la hinchada, motivo por el cual su desvinculación sorprendió a buena parte del mundo tombino.