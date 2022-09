Los reveladores audios del piloto del avión en el que viajaba Emiliano Sala

AVION EMILIANO SALA

Los audios del piloto del avión que trasladaba a Emiliano Sala

En los audios se escucha al piloto reconocer un “estallido y humo” dentro del avión Piper Malibu, que se precipitó al océano el 21 de enero de 2019.

PILOTO

“Estaba en la mitad del Canal de la Mancha y ‘bang’. Estaba volando y luego 'boom'. Pensé, ‘¿qué pasa?’ Así que adelanté todo y verifiqué mis parámetros, todo estaba bien y seguí volando, pero llamó mi atención”, le dijo Ibbotson a Jones.

El piloto continuó comentándole a su amigo los inconvenientes del avión al señalar: "Ese Malibu, de vez en cuando tiene como un humo. Puedes sentirlo en todo el fuselaje”, y a la vez que agregó: "El avión debe volver al hangar porque también presenta inconvenientes en el pedal del freno izquierdo".

Por último, en la llamada se escuchó a Ibbotson reconocer que “normalmente tendría mi chaleco salvavidas entre mis asientos, pero mañana lo usaré”, haciendo referencia al viaje que realizaría con Sala con destino Galés.

El último mensaje de Emiliano Sala

Los mensajes de Ibbotson coinciden con lo que luego el propio Emiliano Sala les había comentado por audio a sus amigos en pleno vuelo, minutos antes de que el avión se precipitara al Canal de la Mancha.

“Muchachos, estoy acá, arriba del avión, que parece que se está por caer a pedazos y me estoy yendo para Cardiff, loco, que mañana sí ya arrancamos a la tarde a entrenar con el nuevo equipo, a ver qué pasa. Así que… ¿Cómo andan ustedes, hermanitos, todo bien? Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van mandar a alguien a buscarme, porque no me van a encontrar, pero ya saben… Papá, qué miedo que tengo”, les había expresado en un audio el futbolista.

Emiliano Sala, de 28 años, había sido transferido en 15 millones de libras del Nantes de Francia al Cardiff City, que en ese momento jugaba en la Premier League.

El goleador, quien nunca jugó en Argentina, se trasladaba en el vuelo hacia Cardiff para sumarse a su nuevo equipo desestimando el ofrecimiento del club galés de hacerlo en un vuelo comercial.

Emiliano Sala.jpg Nantes homenajea a Emiliano Sala

Condena a David Henderson

En noviembre del 2021, la Justicia de Cardiff determinó que el organizador del vuelo, David Henderson, debía cumplir 18 meses de prisión inmediata tras ser declarado culpable por negligencia.

Henderson, de 67 años, fue acusado de no seguir las normas de seguridad que llevaron a la muerte de Sala y del piloto, cuando el avión se estrelló en el Canal de la Mancha en un vuelo que se dirigía a la ciudad francesa de Nantes a Cardiff el 21 de enero de 2019.

El empresario negó haber actuado de manera imprudente o negligente que pudiera poner en peligro la nave, pero el jurado lo declaró culpable de los cargos en su contra.

