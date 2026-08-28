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En el minuto final, Boca se lo ganó a Lanús con gol de Belmonte y desató la alegría en la Bombonera

Boca vs. Lanús en la Bombonera (Foto: X @BocaJrsOficial)

Boca vs. Lanús en la Bombonera (Foto: X @BocaJrsOficial)
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El "Xeneize" volvió a La Bombonera este viernes luego de tres partidos y logró reconciliarse con el triunfo en el Torneo Clausura. Los detalles en la nota.

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En los instantes finales del duelo, Boca venció por 1-0 a Lanús este viernes por la séptima fecha del Torneo Clausura, en La Bombonera.

Tomás Belmonte quebró la paridad a los 90'+2 del segundo tiempo con una definición ratificada por el VAR. El mediocampista había ingresado apenas 14 minutos antes desde el banco de suplentes. Tras un primer tiempo sin goles, el trámite cambió en la segunda parte tras una triple modificación al minuto 60 con los ingresos de Leandro Paredes, Sebastián Villa y Enner Valencia.

Boca vs. Lanús por el Torneo Clausura: minuto a minuto

En el final, Boca se lo ganó a Lanús con gol de Belmonte

Cambios en Boca:

Leandro Paredes comenzó a precalentar

Arrancó el segundo tiempo: Boca y Lanús no se sacan ventaja

Final del primer tiempo

Comenzó el partido: seguí acá el resultado en vivo

Cómo llegan Boca y Lanús a este duelo

El "Xeneize" vuelve a jugar en La Bombonera después de una serie de partidos como local en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por lo que buscará aprovechar el regreso a su casa para reencontrarse con el triunfo. Boca llega con 7 puntos, producto de una victoria, cuatro empates y una derrota, y se encuentra fuera de los puestos de clasificación a los octavos de final.

Además, recibió una mala noticia en la previa: Tomás Aranda sufrió una fractura de peroné durante el entrenamiento de este miércoles y será baja hasta 2027. El juvenil, que había sido una de las apariciones destacadas del equipo durante el primer semestre, se perderá lo que resta de la temporada.

El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena también tiene en el horizonte un compromiso importante por la Copa Argentina. El próximo miércoles 2 de septiembre, se enfrentará con Vélez por los octavos de final, en el estadio Mario Alberto Kempes, desde las 21:15.

Del otro lado, el "Granate" también suma 7 unidades en la Zona A, con dos triunfos, un empate y tres derrotas, y viene de empatar 1-1 ante Argentinos Juniors en La Fortaleza.

Formaciones de Boca vs. Lanús por el Torneo Clausura - Zona A

Horario y televisación

  • Hora: 21:30.

  • Estadio: La Bombonera.

  • Árbitro: Pablo Dóvalo.

  • VAR: Germán Delfino.

  • TV: TNT Sports.

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