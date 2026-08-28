En el minuto final, Boca se lo ganó a Lanús con gol de Belmonte y desató la alegría en la Bombonera

Cómo llegan Boca y Lanús a este duelo

El "Xeneize" vuelve a jugar en La Bombonera después de una serie de partidos como local en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por lo que buscará aprovechar el regreso a su casa para reencontrarse con el triunfo. Boca llega con 7 puntos, producto de una victoria, cuatro empates y una derrota, y se encuentra fuera de los puestos de clasificación a los octavos de final.

Además, recibió una mala noticia en la previa: Tomás Aranda sufrió una fractura de peroné durante el entrenamiento de este miércoles y será baja hasta 2027. El juvenil, que había sido una de las apariciones destacadas del equipo durante el primer semestre, se perderá lo que resta de la temporada.

El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena también tiene en el horizonte un compromiso importante por la Copa Argentina. El próximo miércoles 2 de septiembre, se enfrentará con Vélez por los octavos de final, en el estadio Mario Alberto Kempes, desde las 21:15.

Del otro lado, el "Granate" también suma 7 unidades en la Zona A, con dos triunfos, un empate y tres derrotas, y viene de empatar 1-1 ante Argentinos Juniors en La Fortaleza.