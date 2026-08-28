EN VIVOSéptima fecha
En el minuto final, Boca se lo ganó a Lanús con gol de Belmonte y desató la alegría en la Bombonera
El "Xeneize" volvió a La Bombonera este viernes luego de tres partidos y logró reconciliarse con el triunfo en el Torneo Clausura. Los detalles en la nota.
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28 de agosto | 23:20
En el final, Boca se lo ganó a Lanús con gol de Belmonte
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28 de agosto | 22:47
Cambios en Boca:
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28 de agosto | 22:38
Leandro Paredes comenzó a precalentar
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28 de agosto | 22:35
Arrancó el segundo tiempo: Boca y Lanús no se sacan ventaja
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28 de agosto | 22:18
Final del primer tiempo
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28 de agosto | 21:29
Comenzó el partido: seguí acá el resultado en vivo
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28 de agosto | 21:10
Cómo llegan Boca y Lanús a este duelo
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28 de agosto | 21:09
Formaciones de Boca vs. Lanús por el Torneo Clausura - Zona A
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28 de agosto | 21:09
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En los instantes finales del duelo, Boca venció por 1-0 a Lanús este viernes por la séptima fecha del Torneo Clausura, en La Bombonera.
Tomás Belmonte quebró la paridad a los 90'+2 del segundo tiempo con una definición ratificada por el VAR. El mediocampista había ingresado apenas 14 minutos antes desde el banco de suplentes. Tras un primer tiempo sin goles, el trámite cambió en la segunda parte tras una triple modificación al minuto 60 con los ingresos de Leandro Paredes, Sebastián Villa y Enner Valencia.
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