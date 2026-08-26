Golpe durísimo para Boca: Tomás Aranda sufrió una fractura y se pierde el resto del año

Aranda aprovechó las oportunidades, mostró personalidad y se convirtió en una pieza prácticamente fija en la formación. Por eso, su lesión representa mucho más que una baja individual. Arruabarrena pierde a uno de los futbolistas que mejor venía funcionando en ataque, justo cuando Boca tiene por delante una seguidilla de partidos y necesita mantener una estructura competitiva.

La gravedad de la lesión hace que en el Xeneize prácticamente ya den por descartada su participación durante buena parte de lo que resta de la temporada. Incluso, si los tiempos de rehabilitación se extienden hacia el máximo previsto, su regreso podría producirse recién durante 2027.

El posible reemplazante de Aranda ante Lanús

El club de la Ribera no tendrá demasiado tiempo para lamentar la baja porque deberá afrontar rápidamente un nuevo compromiso. Este viernes recibirá a Lanús en la Bombonera por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026, por lo que Arruabarrena tendrá que encontrar una solución inmediata para ocupar el lugar que deja Aranda.

En principio, el reemplazo que aparece como más natural es Alan Velasco. Desde el desembarco del nuevo cuerpo técnico, el atacante había mostrado buenos rendimientos cada vez que tuvo participación y venía reclamando una oportunidad para tener mayor continuidad. La lesión de Aranda podría abrirle definitivamente esa puerta.