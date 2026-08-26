Golpe durísimo para Boca: Tomás Aranda sufrió una fractura y se pierde el resto del año
El juvenil de 19 años se lesionó durante el entrenamiento en Ezeiza y los estudios confirmaron una fractura de peroné. Deberá pasar por el quirófano.
Boca recibió este miércoles una noticia que golpea directamente a su equipo en un momento importante de la temporada. Tomás Aranda sufrió una fractura de peroné durante el entrenamiento realizado por la mañana en el predio de Ezeiza y los estudios médicos determinaron que deberá ser operado.
Si bien todavía no existe una fecha exacta para su regreso, los primeros pronósticos indican que el juvenil podría permanecer varios meses alejado de las canchas. La lesión se produjo durante una acción habitual del futbolista de 19 años. Según se supo, intentó realizar uno de sus característicos cambios de dirección, pero su botín quedó clavado en el césped y el movimiento terminó provocándole una importante lesión en la zona inferior de la pierna.
En un primer momento, la situación había generado cierto optimismo porque se pensaba que podía tratarse de un esguince. Sin embargo, los estudios posteriores confirmaron un diagnóstico mucho más complejo: fractura de peroné en la zona de unión con la tibia. Desde el cuerpo médico informaron que el atacante deberá someterse a una intervención quirúrgica durante los próximos días.
Aranda, una baja que cambia los planes de Arruabarrena
Una vez realizada la operación comenzará una extensa etapa de recuperación que, de acuerdo con las primeras estimaciones, podría extenderse entre tres y cinco meses. El impacto de la lesión es todavía mayor por el momento futbolístico que atravesaba Aranda. El juvenil había conseguido consolidarse dentro del equipo y se había transformado en una de las principales cartas ofensivas de Boca.
Su crecimiento había comenzado durante la etapa final del ciclo de Claudio Úbeda, cuando consiguió ganarse un lugar entre los titulares. Con la llegada de Rodolfo Arruabarrena, lejos de perder protagonismo, el futbolista pasó a ocupar un papel todavía más importante. El entrenador decidió entregarle la camiseta número 10 que había utilizado Edinson Cavani y rápidamente recibió respuestas del juvenil dentro del campo.
Aranda aprovechó las oportunidades, mostró personalidad y se convirtió en una pieza prácticamente fija en la formación. Por eso, su lesión representa mucho más que una baja individual. Arruabarrena pierde a uno de los futbolistas que mejor venía funcionando en ataque, justo cuando Boca tiene por delante una seguidilla de partidos y necesita mantener una estructura competitiva.
La gravedad de la lesión hace que en el Xeneize prácticamente ya den por descartada su participación durante buena parte de lo que resta de la temporada. Incluso, si los tiempos de rehabilitación se extienden hacia el máximo previsto, su regreso podría producirse recién durante 2027.
El posible reemplazante de Aranda ante Lanús
El club de la Ribera no tendrá demasiado tiempo para lamentar la baja porque deberá afrontar rápidamente un nuevo compromiso. Este viernes recibirá a Lanús en la Bombonera por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026, por lo que Arruabarrena tendrá que encontrar una solución inmediata para ocupar el lugar que deja Aranda.
En principio, el reemplazo que aparece como más natural es Alan Velasco. Desde el desembarco del nuevo cuerpo técnico, el atacante había mostrado buenos rendimientos cada vez que tuvo participación y venía reclamando una oportunidad para tener mayor continuidad. La lesión de Aranda podría abrirle definitivamente esa puerta.
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