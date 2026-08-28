Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Boca vs. Lanús por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Boca vs. Lanús por el Torneo Clausura.
Boca y Lanús se miden este viernes, desde las 21:30, por la séptima fecha de la Zona A del Torneo Clausura, en La Bombonera. El encuentro, que tendrá a Pablo Dóvalo como árbitro principal y a Germán Delfino en el VAR, será televisado por TNT Sports.
El "Xeneize" vuelve a jugar en La Bombonera después de tres partidos como local en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por lo que buscará aprovechar el regreso a su casa para reencontrarse con el triunfo en el ámbito local. Boca llega con 7 puntos, producto de una victoria, cuatro empates y una derrota, y se encuentra fuera de los puestos de clasificación a los octavos de final.
Además, Tomás Aranda sufrió una fractura de peroné durante el entrenamiento de este miércoles y será baja hasta 2027. El juvenil, que había sido una de las apariciones destacadas del equipo durante el primer semestre, se perderá lo que resta de la temporada.
Del otro lado, el "Granate" también suma 7 unidades en la Zona A, con dos triunfos, un empate y tres derrotas, y viene de empatar 1-1 ante Argentinos Juniors en La Fortaleza.
El antecedente más reciente entre ambos favorece a Boca: en el Torneo Apertura, el club de La Ribera goleó 3-0 a Lanús en el Néstor Díaz Pérez, donde justamente Aranda fue una de las figuras. Ahora volverán a enfrentarse, pero con los dos obligados a sumar para no perder terreno en la lucha por avanzar a los playoffs.
Formaciones de Boca vs. Lanús por el Torneo Clausura - Zona A
- Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Camilo Rey Domenech, Tomás Belmonte; Leonel Flores, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
- Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Boca vs Lanús
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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