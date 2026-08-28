Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Boca vs. Lanús
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Boca vs. Lanús por el Torneo Clausura.
La séptima fecha del Torneo Clausura pone en marcha este viernes un duelo de necesitados en la Zona A. Boca y Lanús se verán las caras desde las 21:30 en La Bombonera, con el arbitraje principal de Pablo Dóvalo y la televisación en directo a cargo de TNT Sports.
Para el conjunto de la Ribera significará un reencuentro muy esperado con su gente, luego de haber tenido que hacer de local en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán. Con la urgencia de sumar de a tres para meterse en puestos de clasificación a los octavos de final, el "Xeneize" llega con 7 unidades, producto de un triunfo, cuatro empates y una caída.
Sin embargo, el clima de preparación no fue el ideal: en la práctica del último miércoles, el juvenil Tomás Aranda sufrió una fractura de peroné que lo marginará de las canchas hasta 2027, privando al equipo de una de sus apariciones más destacadas del primer semestre.
Del otro lado de la cancha se parará un Lanús que transita un andar idéntico en las estadísticas. El "Granate" también suma 7 puntos en la Zona A —gracias a dos victorias, un empate y tres derrotas— y se presenta en La Bombonera tras igualar 1-1 frente a Argentinos Juniors en La Fortaleza.
Para el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena el margen de error empieza a achicarse, más aún teniendo en cuenta la apretada agenda que se le viene. Concluida la presentación de esta noche, el plantel deberá cambiar rápidamente el chip para enfocarse en un objetivo crucial: el próximo miércoles 2 de septiembre se medirá ante Vélez en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, desde las 21:15, por los octavos de final de la Copa Argentina.
Fútbol libre por celular: cómo ver EN VIVO Boca vs. Lanús
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
En qué número está TNT Sports en cada cable:
- Flow (Personal): Canal 124 (Digital) y canal 604 (HD).
- DirecTV: Canal 603 (SD) y canal 1603 (HD).
- Telecentro: Canal 112 (SD) y canal 1018 (HD)
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