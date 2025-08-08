En el sur, Lanús le ganó 1-0 al Talleres de Carlos Tevez

Talleres, por su parte, suma cuatro puntos en este Clausura: derrota ante San Lorenzo, empate con Godoy Cruz y triunfo frente a Independiente. No obstante, su situación en la tabla anual es preocupante: comparte la última posición con Sarmiento y Aldosivi, en un triple empate que definirá un descenso directo. Tévez asumió hace pocas semanas y todavía busca consolidar una idea de juego que le permita salir del fondo y ganar en regularidad.