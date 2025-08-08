En el sur, Lanús le ganó 1-0 al Talleres de Carlos Tevez
El "Granate" pudo estirar su buen momento, mientras que la "T" empieza a complicarse en su objetivo de escaparse del descenso.
Lanús se impuso 1-0 este viernes ante Talleres en el Estadio Ciudad de Lanús–Néstor Díaz Pérez, por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025.
El choque encontraba al equipo local recuperando confianza tras un mal inicio, y a los cordobeses luchando contra el fantasma del descenso en medio de un proceso de adaptación bajo la conducción de Carlos Tevez.
En este marco, el delantero Rodrigo Castillo, en el cierre de la primera mitad, marcó el único tanto de la noche para la victoria del dueño de casa.
El Granate abrió la segunda parte del año con dos derrotas ajustadas frente a Riestra y Rosario Central, lo que generó preocupación en el seno del club. Sin embargo, el panorama cambió con la victoria por 2-0 ante Sarmiento en la última jornada y, días después, con la clasificación a la siguiente fase de la Copa Argentina tras vencer a Huracán.
Talleres, por su parte, suma cuatro puntos en este Clausura: derrota ante San Lorenzo, empate con Godoy Cruz y triunfo frente a Independiente. No obstante, su situación en la tabla anual es preocupante: comparte la última posición con Sarmiento y Aldosivi, en un triple empate que definirá un descenso directo. Tévez asumió hace pocas semanas y todavía busca consolidar una idea de juego que le permita salir del fondo y ganar en regularidad.
Lanús vs. Talleres: formaciones
- Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez o Armando Méndez, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.
- Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Santiago Fernández, Juan Rodríguez, Miguel Navarro; Matías Galarza, Julián Mosqueira o Juan Camilo Portilla; Rick, Emanuel Reynoso, Valentín Depietri; Federico Girotti. DT: Carlos Tévez.
Lanús vs. Talleres: otros datos
- Hora: 21:15.
- Estadio: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez.
- Árbitro: Nicolás Lamolina.
- VAR: Hector Paletta.
- TV: TNT Sports Premium.
