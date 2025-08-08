Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Lanús vs. Talleres
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Lanús vs. Talleres por el Torneo Clausura 2025.
Por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025, Lanús recibirá a Talleres este viernes a partir de las 21:15 en el Estadio Ciudad de Lanús–Néstor Díaz Pérez. El choque encuentra al equipo local recuperando confianza tras un mal inicio, y a los cordobeses luchando contra el fantasma del descenso.
El Granate abrió la segunda parte del año con dos derrotas ajustadas frente a Riestra y Rosario Central, lo que generó preocupación en el seno del club. Sin embargo, el panorama cambió con la victoria por 2-0 ante Sarmiento en la última jornada y, días después, con la clasificación a la siguiente fase de la Copa Argentina tras vencer a Huracán.
Talleres, por su parte, suma cuatro puntos en este Clausura: derrota ante San Lorenzo, empate con Godoy Cruz y triunfo frente a Independiente. No obstante, su situación en la tabla anual es preocupante: comparte la última posición con Sarmiento y Aldosivi, en un triple empate que definirá un descenso directo.
Tévez asumió hace pocas semanas y todavía busca consolidar una idea de juego que le permita salir del fondo y ganar en regularidad.
Lanús vs. Talleres: probables formaciones
- Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez o Armando Méndez, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.
- Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Santiago Fernández, Juan Rodríguez, Miguel Navarro; Matías Galarza, Julián Mosqueira o Juan Camilo Portilla; Rick, Emanuel Reynoso, Valentín Depietri; Federico Girotti. DT: Carlos Tévez.
Cómo ver en vivo Lanús vs. Talleres por el Torneo Clausura
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
