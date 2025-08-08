Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Lanús vs. Talleres

El Granate abrió la segunda parte del año con dos derrotas ajustadas frente a Riestra y Rosario Central, lo que generó preocupación en el seno del club. Sin embargo, el panorama cambió con la victoria por 2-0 ante Sarmiento en la última jornada y, días después, con la clasificación a la siguiente fase de la Copa Argentina tras vencer a Huracán.