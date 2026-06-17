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🔴EN VIVO | Mundial 2026: Austria venció a Jordania con mucho sufrimiento
En un debut mucho más complejo de lo imaginado, Austria se impuso 3-1 ante la debutante Jordania al cierre de la primera jornada del Grupo K del Mundial 2026.
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Figura del partido
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Estadísticas del partido
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¡Gol de Austria! De penal en la última jugada decretan el 3 a 1 final
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¡Gol de Austria! El partido está 2 a 1
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¡Gol de Jordania! El partido está 1 a 1
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¡Gol de Austria! Ganan los europeos 1 a 0
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Formaciones de Austria y Jordania
Cierre de madrugada del Mundial 2026. Tras veintiocho años de ausencia, la selección de Austria logró festejar su retorno a una Copa del Mundo, aunque debió esforzarse al máximo para superar a una valiente Jordania. El encuentro, disputado en el Estadio de la Bahía de San Francisco, fue mucho más reñido de lo que reflejó el marcador final.
IMPORTANTE: La inesperada reacción de Marcelo Gallardo al golazo de Lionel Messi en el Mundial 2026
Los momentos clave del triunfo austriaco
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La apertura: Romano Schmid puso el 1-0 para los europeos a los 21 minutos con un espectacular derechazo desde la medialuna del área.
La rebeldía jordana: El conjunto debutante no se amilanó y logró la igualdad a los 50 minutos gracias a un potente disparo de Ali Olwan tras un veloz contragolpe.
El quiebre: Tras un gol anulado por mano previa de Stefan Posch, Austria encontró el 2-1 a los 77 minutos con un tanto en propia puerta de Yazan Alarab, quien no pudo controlar un centro lateral.
Sentencia final: Con el equipo jordano agotado, el conjunto austriaco amplió la ventaja en el tiempo de prolongación (minuto 100+) mediante un penal convertido por Marko Arnautovic, sellando el 3-1 definitivo.
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