🔴EN VIVO | Mundial 2026: Austria venció a Jordania con mucho sufrimiento

Cierre de madrugada del Mundial 2026. Tras veintiocho años de ausencia, la selección de Austria logró festejar su retorno a una Copa del Mundo, aunque debió esforzarse al máximo para superar a una valiente Jordania. El encuentro, disputado en el Estadio de la Bahía de San Francisco, fue mucho más reñido de lo que reflejó el marcador final.