EN VIVOEn vivo
EN VIVO | Mundial 2026: la ceremonia inaugural deslumbró a Toronto
Canadá le dio la bienvenida al Mundial 2026 con un show musical que celebró su inmensa diversidad cultural en la previa del choque frente a Bosnia.
EN VIVO
-
16:08
Alanis Morisette cantó el himno de Canadá
-
16:04
El show de Michael Bublé
-
15:48
Live is life suena en la previa
-
15:13
Empezó el Mundial 2026 en Canadá
-
14:44
La llegada de Bosnia y Herzegovina al estadio
-
13:54
Gran ambiente en Canadá para la Apertura del Mundial 2026
-
13:37
Quiénes cantarán en la ceremonia de apertura del Mundial 2026 en Canadá
-
13:37
Cómo ver en vivo la Apertura del Mundial 2026 en Canadá
-
13:37
A qué hora es la Apertura del Mundial 2026 en Canadá
Con un espectacular marco en las tribunas, Toronto celebró la esperada apertura oficial del Mundial 2026. El imponente Toronto Stadium se vistió de fiesta absoluta para albergar una ceremonia inaugural maravillosa, que resaltó el valor multicultural canadiense previo al histórico debut como local de su selección nacional.
Los detalles de la fiesta canadiense en el Mundial 2026
-
Diversidad y simbolismo: La ceremonia producida por Balich Wonder Studio giró en torno a la idea de un mosaico cultural, destacando la convivencia de tradiciones y comunidades procedentes de todo el mundo.
Homenaje local: El espectáculo comenzó con la presentación de seis grupos indígenas de diferentes regiones del país, seguidos por un gran despliegue visual con animales típicos como alces, osos polares y ballenas.
Estrellas musicales: El evento multicultural contó con actuaciones de reconocidos artistas como Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara, Jessie Reyez, y otros talentos internacionales.
Emoción patria: La cantautora Alanis Morissette fue la encargada de interpretar el himno nacional canadiense poco antes del inicio del partido, mientras que el actor Will Arnett dio la bienvenida oficial a los hinchas presentes.
Debut histórico: La multitudinaria celebración marcó un hito en la antesala deportiva, ya que precedió al primer partido mundialista disputado por la selección masculina de Canadá en su propio suelo nacional.
IMPORTANTE: Por qué acusan a Shakira de usar "una doble" durante la apertura del Mundial 2026 en México
Dejá tu comentario