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EN VIVO | Mundial 2026: la ceremonia inaugural deslumbró a Toronto

🔴Apertura del Mundial 2026 en Canadá EN VIVO: minuto a minuto de la inauguración y show de Alanis Morissette

🔴Apertura del Mundial 2026 en Canadá EN VIVO: minuto a minuto de la inauguración y show de Alanis Morissette
Apertura del Mundial 2026 en Canadá: minuto a minuto

Apertura del Mundial 2026 en Canadá: minuto a minuto
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Mundial 2026
Canadá

Canadá le dio la bienvenida al Mundial 2026 con un show musical que celebró su inmensa diversidad cultural en la previa del choque frente a Bosnia.

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Con un espectacular marco en las tribunas, Toronto celebró la esperada apertura oficial del Mundial 2026. El imponente Toronto Stadium se vistió de fiesta absoluta para albergar una ceremonia inaugural maravillosa, que resaltó el valor multicultural canadiense previo al histórico debut como local de su selección nacional.

Los detalles de la fiesta canadiense en el Mundial 2026

  • Diversidad y simbolismo: La ceremonia producida por Balich Wonder Studio giró en torno a la idea de un mosaico cultural, destacando la convivencia de tradiciones y comunidades procedentes de todo el mundo.

  • Homenaje local: El espectáculo comenzó con la presentación de seis grupos indígenas de diferentes regiones del país, seguidos por un gran despliegue visual con animales típicos como alces, osos polares y ballenas.

  • Estrellas musicales: El evento multicultural contó con actuaciones de reconocidos artistas como Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara, Jessie Reyez, y otros talentos internacionales.

  • Emoción patria: La cantautora Alanis Morissette fue la encargada de interpretar el himno nacional canadiense poco antes del inicio del partido, mientras que el actor Will Arnett dio la bienvenida oficial a los hinchas presentes.

  • Debut histórico: La multitudinaria celebración marcó un hito en la antesala deportiva, ya que precedió al primer partido mundialista disputado por la selección masculina de Canadá en su propio suelo nacional.

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Minuto a minuto de la apertura del Mundial 2026 en Canadá

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Alanis Morisette cantó el himno de Canadá

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El show de Michael Bublé

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Live is life suena en la previa

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Empezó el Mundial 2026 en Canadá

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La llegada de Bosnia y Herzegovina al estadio

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Gran ambiente en Canadá para la Apertura del Mundial 2026

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Quiénes cantarán en la ceremonia de apertura del Mundial 2026 en Canadá

  • Alanis Morissette (quien además de dar su show cantará el himno nacional canadiense)

  • Michael Bublé

  • Alessia Cara

  • Jessie Reyez

  • Elyanna

  • Nora Fatehi

  • Vegedream

  • William Prince

  • Sanjoy

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Cómo ver en vivo la Apertura del Mundial 2026 en Canadá

La televisación estará a cargo de TyC Sports, DSports, Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.

TyC Sports:

  • Flow: Canales 22 (SD) y 101 (HD)
  • DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD)
  • Telecentro: Canales 106 (SD) y 1018 (HD)

DSports:

  • DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
  • DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
  • Flow: Canales 109 y 110.

Telefe:

  • Flow / Personal: Canal 10 (Servicio Clásico/Digital) y Canal 617 (en HD).
  • Telecentro: Canal 12 (Servicio Digital).
  • DirecTV: Canal 123 (SD) y 1123 (HD).
  • TV Digital Abierta (TDA): Canal 36.1 (HD) y 36.2 (Móvil).

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A qué hora es la Apertura del Mundial 2026 en Canadá

El show de Apertura del Mundial 2026 en Toronto Stadium tiene lugar desde las 14.30 horas de la Argentina, en la previa al partido entre Canadá y Bosnia.

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