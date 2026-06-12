EN VIVO | Mundial 2026: la ceremonia inaugural deslumbró a Toronto

Diversidad y simbolismo: La ceremonia producida por Balich Wonder Studio giró en torno a la idea de un mosaico cultural, destacando la convivencia de tradiciones y comunidades procedentes de todo el mundo.

Homenaje local: El espectáculo comenzó con la presentación de seis grupos indígenas de diferentes regiones del país, seguidos por un gran despliegue visual con animales típicos como alces, osos polares y ballenas.

Estrellas musicales: El evento multicultural contó con actuaciones de reconocidos artistas como Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara, Jessie Reyez, y otros talentos internacionales.

Emoción patria: La cantautora Alanis Morissette fue la encargada de interpretar el himno nacional canadiense poco antes del inicio del partido, mientras que el actor Will Arnett dio la bienvenida oficial a los hinchas presentes.