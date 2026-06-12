La verdad del video viral en el Mundial 2026 de las hinchas de México con escote al borde de la censura
Un video de fanáticas celebrando un gol se viralizó en el Mundial 2026, pero los usuarios de redes sociales descubrieron la verdad detrás del clip.
El entusiasmo por el Mundial 2026 no se detiene en las redes sociales. Recientemente, se volvió viral un video que mostraba a unas atractivas fanáticas de México celebrando eufóricas el primer gol de su selección. Sin embargo, la verdad detrás de estas imágenes generó un enorme revuelo entre los hinchas.
IMPORTANTE: Por qué acusan a Shakira de usar "una doble" durante la apertura del Mundial 2026 en México
El engaño viral con las hinchas de México en pleno Mundial 2026
La polémica comenzó cuando la cuenta de X (ex Twitter) perteneciente al usuario @PsyGuy007 compartió un clip de 35 segundos con el siguiente mensaje: "¡GOOOOOOOOOOOOL! ¡México golpea primero! En un momento de pura magia, el Tricolor hace explotar el marcador — ¡México 1 - 0!". La publicación rápidamente captó la atención y acumuló miles de interacciones debido a los llamativos escotes de las morochas mexicanas que festejaban apasionadamente en la tribuna.
No obstante, la propia comunidad de la plataforma se encargó de desmentir la situación en cuestión de minutos. A través de las famosas "notas de contexto" aportadas por los lectores, se aclaró de forma contundente que el material audiovisual no corresponde al partido inaugural de la actual Copa del Mundo que se disputó en el Estadio Azteca.
Según la minuciosa observación de los usuarios, las imágenes fueron grabadas en realidad en el NRG Stadium de Houston. La advertencia comunitaria sentenció que "el autor está buscando engagement con chicas mexicanas atractivas", dejando en claro que el supuesto festejo del torneo actual era tan solo una maniobra digital para sumar visualizaciones y me gusta de forma engañosa.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario