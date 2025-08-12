Enojo en San Lorenzo: impondrán un bono obligatorio para el clásico ante Huracán
El Ciclón cobrará $10.000 por entrada para su único clásico local del año, con el objetivo de recaudar fondos para modernizar sus divisiones juveniles.
En medio de un ambiente institucional y político turbulento, San Lorenzo anunció una medida que promete generar polémica en la previa del clásico contra Huracán, el único que disputará como local en la temporada 2025. En la última reunión de Comisión Directiva, llevada a cabo a puertas cerradas en el estadio Pedro Bidegain, los dirigentes aprobaron un bono obligatorio de 10 mil pesos para acceder al partido válido por la séptima fecha del Torneo Clausura 2025.
Este encuentro histórico, que aún no tiene día ni horario oficializados, será especial para los hinchas azulgranas por tratarse del único clásico en casa, ya que el partido contra River se jugó en el Monumental y luego el equipo visitará a Racing e Independiente. La dirigencia informó que el bono será exigido a socios y no socios por igual, y que el dinero recaudado será destinado exclusivamente a financiar proyectos para renovar y modernizar la infraestructura de las divisiones juveniles del club.
En la Comisión Directiva indicaron que contemplarán excepciones para ciertos grupos familiares, que pagarán un monto diferenciado, y prometieron transparencia informando con detalle el destino final de los fondos una vez que se ponga en marcha el cobro. La expectativa de recaudación es alta: se calcula que el bono podría generar ingresos cercanos a los 250 mil dólares, una cifra clave para fortalecer las finanzas del club en un escenario económico desafiante.
Si bien esta práctica no es inédita en el fútbol argentino -clubes grandes han recurrido a bonos para partidos de alta convocatoria- en San Lorenzo no se aplicaba un esquema así para partidos de campeonato desde hace varios años. Esta situación ha dividido opiniones entre los socios: mientras algunos entienden que es un aporte fundamental para sostener el desarrollo juvenil, otros cuestionan la imposición de un gasto extra en momentos en que la economía familiar está ajustada.
En lo estrictamente deportivo, el plantel dirigido por Damián Ayude continúa su preparación para enfrentar a Platense como visitante, con expectativa por la posible presencia de hinchas visitantes, y luego recibirá a Instituto en casa antes del esperado clásico contra Huracán, que ya se vive con la polémica fuera del campo de juego.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario