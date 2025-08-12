Enojo en San Lorenzo: impondrán un bono obligatorio para el clásico ante Huracán

Este encuentro histórico, que aún no tiene día ni horario oficializados, será especial para los hinchas azulgranas por tratarse del único clásico en casa, ya que el partido contra River se jugó en el Monumental y luego el equipo visitará a Racing e Independiente. La dirigencia informó que el bono será exigido a socios y no socios por igual, y que el dinero recaudado será destinado exclusivamente a financiar proyectos para renovar y modernizar la infraestructura de las divisiones juveniles del club.