Torneo Clausura: San Lorenzo se recuperó y le ganó por la mínima a Vélez
El "Ciclón" dejó atrás la eliminación en Copa Argentina y de local le sacó el invicto al "Fortín".
En el estadio Pedro Bidegain, San Lorenzo venció 1-0 este jueves a Vélez, en uno de los duelos más atractivos de la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025.
Ambos equipos llegaban con realidades contrastantes pero con el mismo objetivo: seguir en la pelea por los primeros puestos. En este marco, el "Ciclón" se impuso en el tanto de Alexis Cuello en casi media hora de juego.
El conjunto azulgrana, conducido por Damián Ayude, sigue invicto en el torneo local, con una victoria ante Talleres y empates frente a Gimnasia y River. Sin embargo, el golpe llegó en el plano copero, donde cayó por la mínima ante Tigre en un partido marcado por errores defensivos que le costaron caro.
En medio de una situación institucional inestable -con rumores de renuncias, intimaciones legales y presiones políticas-, el "Ciclón" necesitaba reenfocar su atención en el campeonato.
Del otro lado, el "Fortín" continúa con su perfil pero este jueves dejó atrás su efectividad. Con Guillermo Barros Schelotto, el equipo ganó en su debut ante Tigre y luego sumó dos empates sin goles frente a Platense e Instituto, hasta esta derrota.
San Lorenzo vs. Vélez: formaciones
- San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Manuel Insaurralde, Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio; Ezequiel Cerutti, Matías Reali, Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.
- Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordón, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Maher Carrizo, Tomás Galván, Imanol Machuca; Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.
San Lorenzo vs. Vélez: otros datos
- Hora: 19:00.
- Estadio: Pedro Bidegain.
- Árbitro: Facundo Tello.
- VAR: Juan Pafundi.
- TV: TNT Sports Premium.
