Enzo Fernández al Manchester City: los 10 fichajes más caros de la historia del fútbol mundial
El argentino dejará Chelsea para convertirse en nuevo jugador del Manchester City por una cifra millonaria que lo coloca nuevamente entre las transferencias récord.
Enzo Fernández está a punto de protagonizar otro movimiento histórico en el mercado de pases. El mediocampista argentino de 25 años dejará el Chelsea para convertirse en nuevo futbolista del ManchesterCity, en una operación que alcanzará los 125 millones de libras esterlinas, equivalentes a unos 145 millones de euros.
El acuerdo entre ambos clubes se cerró durante el tramo final del mercado europeo y representa una de las transferencias más importantes de los últimos años. La llegada del argentino al conjunto dirigido por Enzo Maresca también tendrá un fuerte impacto en los registros económicos de la Premier League, ya que el monto pactado lo colocará nuevamente en la cima de las operaciones más caras de la competencia.
La cifra es exactamente la misma que el Liverpool desembolsó en 2025 para contratar a Alexander Isak, quien en aquel momento pasó del Newcastle al conjunto de Anfield. De esta manera, Fernández igualará esa marca y volverá a quedar asociado al récord de transferencia más elevado de la historia de la liga inglesa.
El argentino ya había sido protagonista de una operación récord en enero de 2023. Después de su consagración con la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, el Chelsea pagó 121 millones de euros al Benfica para quedarse con sus servicios. Ahora, tres años después, volverá a cambiar de club por una cifra todavía mayor.
¿Cómo queda el ranking de los fichajes más caros?
La operación de Enzo al City también permite repasar cuáles fueron los traspasos más elevados de la historia del fútbol. El primer lugar continúa perteneciendo a Neymar, quien en 2017 pasó del Barcelona al Paris Saint-Germain por 222 millones de euros. El segundo puesto corresponde a Kylian Mbappé, transferido del Mónaco al PSG en 2018 por 180 millones de euros. El podio lo completa Ousmane Dembélé, cuyo pase del Borussia Dortmund al Barcelona en 2017 alcanzó los 148 millones de euros.
Con los 145 millones de euros que representa su llegada a los Ciudadanos, el campeón del mundo y bicampeón de América con la Selección Argentina queda inmediatamente detrás de esos tres movimientos históricos y se convierte en el único argentino dentro de los primeros lugares de esta clasificación.
En la Premier League, además de Isak, también aparecen otras operaciones millonarias recientes. Morgan Rogers fue adquirido por el Chelsea procedente del Aston Villa por 138 millones de euros, mientras que Elliot Anderson pasó del Nottingham Forest al Manchester City por 135 millones. También se encuentran Bradley Barcola y Florian Wirtz, ambos involucrados en operaciones por alrededor de 125 millones de euros.
Los 10 fichajes más caros de la historia del fútbol mundial
- Neymar: Barcelona → PSG — 222 millones de euros.
- Kylian Mbappé: Mónaco → PSG — 180 millones de euros.
- Enzo Fernández: Chelsea → Manchester City — 145 millones de euros.
- Alexander Isak: Newcastle → Liverpool — 145 millones de euros.
- Ousmane Dembélé: Borussia Dortmund → Barcelona — 148 millones de euros.
- Morgan Rogers: Aston Villa → Manchester City — 138 millones de euros.
- Elliot Anderson: Nottingham Forest → Manchester City — 135 millones de euros.
- Philippe Coutinho: Liverpool → Barcelona — 135 millones de euros.
- Jude Bellingham: Borussia Dortmund → Real Madrid — 128 millones de euros.
- Florian Wirtz: Bayer Leverkusen → Liverpool — 125 millones de euros.
- Bradley Barcola: PSG → Liverpool — 125 millones de euros.
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