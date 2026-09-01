La transferencia más cara de la historia del fútbol argentino: cuánto recibió River por Enzo Fernández

La confirmación del traspaso de Enzo Fernández al Manchester City sacudió el mercado de pases internacional y volvió a encender las alarmas de la tesorería en River. El mediocampista campeón del mundo da el salto hacia el conjunto ciudadano tras un acuerdo millonario con el Chelsea, una operación que revalida su condición de protagonista indiscutido en la élite del fútbol europeo y genera un impacto financiero histórico para la institución donde se formó.