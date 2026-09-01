La transferencia más cara de la historia del fútbol argentino: cuánto recibió River por Enzo Fernández
Con el traspaso récord del campeón del mundo al Manchester City, el Millonario sumará un nuevo ingreso y alcanza una cifra global impactante.
La confirmación del traspaso de Enzo Fernández al Manchester City sacudió el mercado de pases internacional y volvió a encender las alarmas de la tesorería en River. El mediocampista campeón del mundo da el salto hacia el conjunto ciudadano tras un acuerdo millonario con el Chelsea, una operación que revalida su condición de protagonista indiscutido en la élite del fútbol europeo y genera un impacto financiero histórico para la institución donde se formó.
Con este nuevo movimiento entre clubes de la Premier League, la masa total de recursos que el volante le generó al club de Núñez alcanza una cifra sin precedentes dentro del fútbol argentino. La transferencia no solo confirma el nivel del futbolista, sino que ratifica una de las operaciones de exportación y gestión de activos más lucrativas en la historia del deporte sudamericano.
Enzo Fernández, River y el dinero que recibió el Millonario en todo este tiempo
Para comprender la magnitud de la recaudación final hay que reconstruir el camino del jugador desde su salida del Estadio Monumental. La operación inicial hacia el Benfica de Portugal reportó en su momento 18 millones de dólares. Posteriormente, cuando el cuadro lusitano lo vendió a la entidad de Stamford Bridge por un monto récord, a Núñez ingresó una plusvalía superior a los 30 millones de dólares gracias a la parte del pase que aún conservaba.
A esas instancias se suma la reciente venta al elenco de Mánchester. Al tratarse de una transacción cercana a los 146 millones de euros, a la institución argentina le corresponde cobrar alrededor de 5,8 millones de dólares en concepto de Mecanismo de Solidaridad por los derechos de formación.
Con este último desembolso, el saldo acumulado resulta demoledor: la carrera del mediocampista le dejó a River casi 64 millones de dólares en total a lo largo de este tiempo. De esta forma, el futbolista que brilló en Qatar consolida la venta más abultada en el historial de la entidad rojinegra y marca un hito imposible de ignorar en el mercado nacional.
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