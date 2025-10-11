Enzo Fernández fue desafectado de la Selección Argentina para el amistoso frente a Puerto Rico

"El futbolista Franco Mastantuono será baja para lo que resta de la gira por una sobrecarga muscular en su muslo izquierdo", indicó la cuenta oficial de la Selección Argentina.

La lamentable situación, sin embargo, le permitirá al técnico argentino probar otras variantes y así profundizar con su idea de darle rodaje a apellidos que contaron con menos minutos en el seleccionado nacional, como es el caso de Nicolás Paz, titular frente a la Vinotinto.

En tanto, se espera que en las próximas horas Mastantuono regrese a España para reincorporarse al Merengue, luego de su debut en junio en el combinado mayor por las Eliminatorias, cuando llegó a Santiago como suplente e ingresó ante Chile.