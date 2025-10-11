Enzo Fernández fue desafectado de la Selección Argentina para el amistoso frente a Puerto Rico
La cuenta oficial de Argentina informó que el jugador del Chelsea tiene una lesión en su rodilla.
La Selección Argentina venció este viernes a Venezuela, en un amistoso internacional que se presenta como parte de la preparación rumbo al Mundial 2026, y que contó con la llamativa ausencia de Lionel Messi. El equipo ya se prepara para jugar el martes a las 21.00 en el Chase Stadium ante Puerto Rico. Lionel Scaloni podría contar con la presencia de Lionel Messi pero este sábado se confirmó una baja más en la delegación, sumada a la de Franco Mastantuono: se trata de Enzo Fernández. La Albiceleste anunció en las redes sociales que el volante de Chelsea padece una "sinovitis en su rodilla derecha".
Franco Mastantuono fue desafectado de convocatoria de la Selección Argentina: los motivos
Uno de los jugadores con más presente y mejor futuro en la Selección Argentina no está presente en el amistoso ante Venezuela que se disputa en los Estados Unidos: Franco Mastantuono. Pero tampoco estará presente en los siguientes encuentros de la gira. ¿Por qué?
El delantero del Real Madrid venía con una semana normal, afrontando las prácticas sin mayores problemas, pero en el entrenamiento del jueves último sintió una sobrecarga en el muslo izquierdo.
Luego, estudios mediante, se determinó que la recuperación le demandará varios días más, por lo cual no será convocado por Lionel Scaloni para los próximos encuentros amistosos.
"El futbolista Franco Mastantuono será baja para lo que resta de la gira por una sobrecarga muscular en su muslo izquierdo", indicó la cuenta oficial de la Selección Argentina.
La lamentable situación, sin embargo, le permitirá al técnico argentino probar otras variantes y así profundizar con su idea de darle rodaje a apellidos que contaron con menos minutos en el seleccionado nacional, como es el caso de Nicolás Paz, titular frente a la Vinotinto.
En tanto, se espera que en las próximas horas Mastantuono regrese a España para reincorporarse al Merengue, luego de su debut en junio en el combinado mayor por las Eliminatorias, cuando llegó a Santiago como suplente e ingresó ante Chile.
